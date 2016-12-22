В Кирове поймали серийного карманника, который работал в час пик в автобусах

В Кирове полицейские задержали 25-летнего парня, который в октябре и ноябре крал у пассажиров в автобусах 46 маршрута ценные вещи. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Выяснилось, что парень уже был судим за карманные кражи и летом 2016 года освободился. Молодой человек признался, что он крал кошельки из сумочек в час пик, когда в автобусах было много пассажиров. На остановке он деньги доставал, а кошельки выбрасывал. Так он совершил около десяти краж.

Подозреваемый заключен под стражу. Парню грозит до 5 лет лишения свободы.