Стало известно, где пройдут сплошные проверки кировских водителей

Сотрудники ДПС будут дежурить в усиленном режиме
Стало известно, где пройдут сплошные проверки кировских водителей24 декабря 2016, 09:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В Первомайском районе Кирова на выходных пройдут сплошные проверки водителей. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
На улицы города выйдут дополнительные наряды ДПС. Помогать автоинспекторам будут активисты общественного движения "Ночной патруль" и профсоюза "Таксист".
Основное внимание автоинспекторов будет уделено состоянию автомобилистов. В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей.