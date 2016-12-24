Стало известно, где пройдут сплошные проверки кировских водителей

В Первомайском районе Кирова на выходных пройдут сплошные проверки водителей. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

На улицы города выйдут дополнительные наряды ДПС. Помогать автоинспекторам будут активисты общественного движения "Ночной патруль" и профсоюза "Таксист".

Основное внимание автоинспекторов будет уделено состоянию автомобилистов. В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей.