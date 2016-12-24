На трассе Нижний Новгород - Киров произошла смертельная авария

На 18-ом километре трассы Нижний Новгород - Киров произошла смертельная авария. Об этом сообщает vremyan.ru.

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу. ДТП произошло 22 декабря в шесть часов утра. 50-летний водитель автомобиля SsangYong с 20-летним стажем вождения сбил 56-летнего мужчину, который решил перебежать дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Спасти пешехода не удалось. Мужчина от серьезных травм погиб на месте.