На трассе Нижний Новгород - Киров произошла смертельная авария

56-летний мужчина погиб на месте
На трассе Нижний Новгород - Киров произошла смертельная авария24 декабря 2016, 13:03 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива mprogorod43.ru
На 18-ом километре трассы Нижний Новгород - Киров произошла смертельная авария. Об этом сообщает vremyan.ru.
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу. ДТП произошло 22 декабря в шесть часов утра. 50-летний водитель автомобиля SsangYong с 20-летним стажем вождения сбил 56-летнего мужчину, который решил перебежать дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.
Спасти пешехода не удалось. Мужчина от серьезных травм погиб на месте.