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Главная Авто Видео: на Октябрьском проспекте женщины толкали застрявший троллейбус

Видео: на Октябрьском проспекте женщины толкали застрявший троллейбус

26 декабря 2016, 13:36 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Общими усилиями троллейбус удалось вернуть на маршрут

В понедельник, 26 декабря, на Октябрьском проспекте женщины толкали троллейбус. Фото и видео сделали очевидцы из окон соседнего дома.

Инцидент произошел около 12 часов дня. Троллейбус № 3 застрял на Октябрьском проспекте около дома 118.

Из транспорта вышли все пассажиры и вместе с кондуктором принялись толкать троллейбус, чтобы вернуть его на маршрут. По какой причине произошел инцидент, пока неизвестно. Возможно, причина в тяжелой дорожной ситуации из-за снега, - говорит очевидец Мария.

К слову, толкали троллейбус не только мужчины, но и женщины. Пассажирам понадобилось около 10 минут, чтобы вернуть транспорт на линию. Пока троллейбус толкали на Октябрьском проспекте образовалась пробка. Она рассосалась за несколько минут.

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