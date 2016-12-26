Видео: на Октябрьском проспекте женщины толкали застрявший троллейбус

В понедельник, 26 декабря, на Октябрьском проспекте женщины толкали троллейбус. Фото и видео сделали очевидцы из окон соседнего дома.

Инцидент произошел около 12 часов дня. Троллейбус № 3 застрял на Октябрьском проспекте около дома 118.

Из транспорта вышли все пассажиры и вместе с кондуктором принялись толкать троллейбус, чтобы вернуть его на маршрут. По какой причине произошел инцидент, пока неизвестно. Возможно, причина в тяжелой дорожной ситуации из-за снега, - говорит очевидец Мария.

К слову, толкали троллейбус не только мужчины, но и женщины. Пассажирам понадобилось около 10 минут, чтобы вернуть транспорт на линию. Пока троллейбус толкали на Октябрьском проспекте образовалась пробка. Она рассосалась за несколько минут.