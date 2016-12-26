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Главная Авто В Кировской области столкнулись ВАЗ и Kia: пострадала 5-летняя девочка

В Кировской области столкнулись ВАЗ и Kia: пострадала 5-летняя девочка

26 декабря 2016, 17:13 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
Авария произошла на трассе Киров - Советск - Яранск

В ДТП, которое произошло на выходных в Верхошижемском районе, пострадали пенсионерка и ребенок. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области. 

По информации ведомства, на 76-ом километре трассы Киров - Советск - Яранск столкнулись ВАЗ и Kia Picanto. Произошло это 25 декабря в 16:40. За рулем ВАЗа ехал 24-летний парень. На нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Picanto, которым управляла 42-летняя женщина. Машины столкнулись. 

В аварии пострадали 75-летняя и 5-летняя пассажирки Kia Picanto. Медпомощь им оказали на месте, госпитализация им не потребовалась. 

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