В Кировской области столкнулись ВАЗ и Kia: пострадала 5-летняя девочка

В ДТП, которое произошло на выходных в Верхошижемском районе, пострадали пенсионерка и ребенок. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

По информации ведомства, на 76-ом километре трассы Киров - Советск - Яранск столкнулись ВАЗ и Kia Picanto. Произошло это 25 декабря в 16:40. За рулем ВАЗа ехал 24-летний парень. На нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Picanto, которым управляла 42-летняя женщина. Машины столкнулись.

В аварии пострадали 75-летняя и 5-летняя пассажирки Kia Picanto. Медпомощь им оказали на месте, госпитализация им не потребовалась.