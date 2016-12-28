Кировчан удивил светящийся троллейбус, обклеенный светодиодными лентами

На дорогах Кирова очевидцы заметили необычный троллейбус. Фото светящегося транспорта прислал в редакцию кировчанин Дмитрий Татаринов с помощью приложения "Народный корреспондент".

Транспорт был украшен новогодними узорами и праздничной иллюминацией. На троллейбусе также написано поздравление с Новым годом.

Впервые вижу такое. Заметил такой троллейбус № 8 на улице Воровского. Прохожие не скрывали своего удивления, сначала думал, что это просто какая-то фирма заказала себе на корпоратив его, но затем пригляделся - в салоне ехали обычные пассажиры, - рассказывает Дмитрий Татаринов.

Как удалось выяснить редакции, таких троллейбусов в городе всего два - №8 и №1. Они будут возить людей в новогоднюю ночь.

На каждый троллейбус ушло по 50 метров светодиодной ленты. На праздничных троллейбусах можно будет доехать до Театральной площади в новогоднюю ночь бесплатно. Такой подарок жителям сделал один из крупных банков в городе, - рассказал редакции progorod43 источник в "АТП".

Напомним, в Кирове в новогоднюю ночь продлят работу трех маршрутов общественного транспорта. На линии выведут автобусы 23-го маршрута и троллейбусы 1-го и 8-го маршрутов. Стоимость проезда составит 37 рублей.

За фото необычного троллейбуса Дмитрий Татаринов получает 400 рублей

