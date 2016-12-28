В Кирове женщина-водитель спровоцировала двойное ДТП

Во вторник, 27 декабря 2016 года, в Кирове на улице Потребкооперации, 17 столкнулись три машины, об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 14:15 недалеко от разворотного круга при выезде из города. По словам очевидцев, женщина на иномарке съехала с дороги и спровоцировала двойное столкновение. Из-за аварии на дороге образовался затор.

29-летняя женщина водитель Toyota Vitz ехала по улице Потребкооперации в сторону разворотного круга по правом ряду. Не справившись с управлением, правыми колесами заехала на обочину. Иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «ВАЗ-2107», - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

От удара «семерку» отбросило в сугроб, а Тoyota влетела во встречный грузовой Mercedes. К счастью, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится проверка.



