Из-за новогодних гуляний в Кирове перекроют движение для авто

В Кирове из-за новогодних мероприятий, которые пройдут на Театральной площади, перекроют улицу Карла Либкнехта.

Движение для автомобилей будет ограничено в целях безопасности, так как планируется, что в новогоднюю ночь на главной площади города будут отмечать праздник несколько тысяч кировчан.

С 17 часов 31 декабря движение перекроют на улице Карла Либкнехта от Спасской до Преображенской. Ограничение будет действовать до 2 часов 1 января.

А где вы планируете отметить Новый год? Поделитесь ответами в комментариях