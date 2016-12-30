Из-за новогодних гуляний в Кирове перекроют движение для авто

Ограничение будет действовать до окончания праздничных мероприятий
Из-за новогодних гуляний в Кирове перекроют движение для авто30 декабря 2016, 12:10 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod43.ru
В Кирове из-за новогодних мероприятий, которые пройдут на Театральной площади, перекроют улицу Карла Либкнехта.
Движение для автомобилей будет ограничено в целях безопасности, так как планируется, что в новогоднюю ночь на главной площади города будут отмечать праздник несколько тысяч кировчан.
С 17 часов 31 декабря движение перекроют на улице Карла Либкнехта от Спасской до Преображенской. Ограничение будет действовать до 2 часов 1 января.
А где вы планируете отметить Новый год? Поделитесь ответами в комментариях
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