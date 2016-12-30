В Кировской области 27-летний водитель насмерть сбил женщину на обочине

В Омутнинском районе произошло ДТП, в котором погибла 56-летняя женщина. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Авария произошла в минувший четверг, 29 декабря, в поселке Песковка. Там в 16:50 на улице Катаева у дома №29 водитель не справился с управлением и сбил женщину, которая стояла на обочине.

Женщину, к сожалению, спасти не удалось. Она погибла на месте.

Не исключено, что 27-летний водитель был пьян, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.