В Кировской области 27-летний водитель насмерть сбил женщину на обочине

Не исключено, что водитель был пьян
В Кировской области 27-летний водитель насмерть сбил женщину на обочине30 декабря 2016, 13:18 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
В Омутнинском районе произошло ДТП, в котором погибла 56-летняя женщина. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Авария произошла в минувший четверг, 29 декабря, в поселке Песковка. Там в 16:50 на улице Катаева у дома №29 водитель не справился с управлением и сбил женщину, которая стояла на обочине.
Женщину, к сожалению, спасти не удалось. Она погибла на месте.
Не исключено, что 27-летний водитель был пьян, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.
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