В 2017 году дороги в Кирове будут ремонтировать по ночам

В 2017 году ремонтировать дороги в Кирове будут по ночам. Соответствующее распоряжении появилось на сайте городской администрации.

Ночой ремонт поможет разгрузить дороги города днем. Так движение в час пик будет безопаснее. Согласно документы, сотрудники подрядных организаций должны будут работать с 22 часов до 6 утра.

Уборкой автомобилей с обочин и ругих объектов будет заниматься «Дирекция дорожного хозяйства».

Напомним, в 2017 году на ремонт дорог Кировская область получит 625 миллионов рублей. В этом году акцент будет сделан на ремонт дорог в Кирове. В 2018 - на ремонт в Чепецке, Слободском.