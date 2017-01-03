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Нововведения в ОСАГО, смена ценников на АЗС и новые штрафы: что ждет кировских автомобилистов в 2017 году?

03 января 2017, 18:55 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
из архива Pro Города
Изменения и нововведения для кировских автовладельцев в 2017 году

С 1 января 2017 года автовладельцев ждет ряд серьезных изменений. Коснется он не только нововведений в страховых компаниях, но и повышения цен на бензин,  сообщает life.ru.

Изменения в ОСАГО

С 1 января все страховые компании обязаны выдавать электронные полисы. Тем самым должен быть полностью ликвидирован саботаж страховщиков при выдаче полисов в якобы убыточных регионах, а также вымогательства дополнительных услуг. По идее, достаточно создать личный кабинет, ввести необходимые данные, оплатить сумму и распечатать полученный по почте документ. Нет нужды возить с собой оригинальный бланк. Можно заказать доставку полиса на фирменном бланке или забрать его в офисе. Стоимость полиса одинакова как при приобретении в Интернете  и у страховщика.

Нововведением станет переход на натуральную форму возмещения. Планируется отмена возможности забрать компенсацию за ДТП деньгами. Поврежденный автомобиль безальтернативно поедет в сервис страховщика. Вместе с ремонтом страховщики просят ввести новый коэффициент, который будет зависеть числа нарушений ПДД: более четырех раз в год — крупная переплата за полис.

Перевозка детей

С нового года запрещается перевозка детей в специальных бескаркасных удерживающих устройствах и бустерах. Детей в возрасте с 7 лет (ранее только с 12 лет) разрешат пристегивать обычным ремнем на заднем сиденье. На переднем пассажирском месте — по-прежнему до 12 лет в автокресле.

Цена бензина

Увеличиваются акцизы на бензин четвертого и пятого класса, на дизельное топливо, что автоматом повысит цену горючего на АЗС примерно на 8–12 процентов.

Повышение штрафов

В 2017 году должно появиться наказание за «опасное вождение». Ожидаемая сумма штрафа – 5 тысяч рублей. К осени 2017 ожидается появление штрафа за шины не по сезону. За отсутствие наклеек «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Автопоезд»  появится штраф в 500 рублей.

Электронный ПТС

С 1 июля этого года бумажный бланк паспорта транспортного средства (ПТС) заменит электронный ПТС, а из документов на автомобиль у владельца на руках останется лишь свидетельство о регистрации транспортного средства. Переход будет постепенным, оставшиеся на руках ПТС останутся действительными.

Замена прав в МФЦ

Получить международное водительское удостоверение и заменить права в случае истечения срока действия, порчи или утери можно будет не только в Госавтоинспекции, но и в многофункциональных центрах. Список документов на предъявление тот же самый, что в ГИБДД: заявление, документ, удостоверяющий личность, действующая медицинская справка, квитанция об оплате. Один из столичных МФЦ уже приступил к выдаче прав, все остальные должны быть готовы к этой деятельности к 1 февраля.

Контроль за дальнобойщиками

С февраля 2017 года тариф системы «Платон» (сборы на федеральных трассах с грузовиков грузоподъемностью свыше 12 тонн) увеличат с 1,53 рубля за километр до 2,6 рублей, с июля — до 3,06 руб. В дальнейшем запланирована такса 3,5 рублей с километра, но сроки ее введения еще не определены.

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