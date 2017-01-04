Видео: на одном участке Слободской трассы с разницей в три часа произошло два крупных ДТП

Во вторник, 3 января 2017 года, в Слободском районе на одном участке дороги с разницей в несколько часов произошли две серьезные аварии, об этом рассказал читатель Иван Колодкин.

Первое ДТП произошло около 15 часов. В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что на 32 километре дороги Киров - Слободской столкнулись Toyota Land Cruiser и Hyundai Accent.

От удара внедорожник вылетел кювет. Обе иномарки сильно пострадали, - рассказал Иван.

К месту ЧП выезжали «скорая», автоинспекторы и три пожарных расчета. Информация о пострадавших уточняется.

Спустя три часа Иван вновь проезжал по этой трассе. И на этом же участке дороги столкнулись три машины. Удар был сильным. Авто раскидало по разным сторонам дороги, одна из машин улетела в кювет.

Видел, что одна из пострадавших машин Suzuki Grand Vitara, на другой машине ехали инкассаторы, - уточнил Иван.

Какие травмы получили участники ДТП, также уточняется. По факту обеих аварий проводится проверка.

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