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Главная Авто Видео: на одном участке Слободской трассы с разницей в три часа произошло два крупных ДТП

Видео: на одном участке Слободской трассы с разницей в три часа произошло два крупных ДТП

04 января 2017, 11:32 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видеозаписи Ивана Колодкина
Информация о пострадавших уточняется

Во вторник, 3 января 2017 года, в Слободском районе на одном участке дороги с разницей в несколько часов произошли две серьезные аварии, об этом рассказал читатель Иван Колодкин.

Первое ДТП произошло около 15 часов. В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что на 32 километре дороги Киров - Слободской столкнулись Toyota Land Cruiser и Hyundai Accent.

От удара внедорожник вылетел кювет. Обе иномарки сильно пострадали, - рассказал Иван.

К месту ЧП выезжали «скорая», автоинспекторы и три пожарных расчета.  Информация о пострадавших уточняется.

Спустя три часа Иван вновь проезжал по этой трассе. И на этом же участке дороги столкнулись три машины. Удар был сильным. Авто раскидало по разным сторонам дороги, одна из машин улетела в кювет.

Видел, что одна из пострадавших машин Suzuki Grand Vitara, на другой машине ехали инкассаторы, - уточнил Иван.

Какие травмы получили участники ДТП, также уточняется. По факту обеих аварий проводится проверка.

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За новость Иван Колодкин получит 600 рублей

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