В ДТП на трассе "Казань-Малмыж" в ДТП пострадали двое маленьких детей

В среду, 4 января 2017 года, на трассе "Казань-Малмыж" в 10:05 утра столкнулись два легковых автомобиля. Столкновение "Киа-Спектра" и "Лада-Приора" произошло на 30 километре автодороги, об этом сообщает портал kznlive.ru.

В результате аварии водители обоих автомобилей госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу Казани. Автомобили получили серьезные повреждения.

Девушку, пассажирку "Лады", также с тяжелыми травмами доставили в больницу. Пострадали и двое пятилетних детей, которые находиись в "Приоре". Они находятся на обследовании. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.