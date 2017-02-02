Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину

Водитель автобуса № 61, который насмерть сбил женщину на Лепсе, три года работал на маршруте. Об этом редакции сообщил источник в автотранспортном предприятии.

Известно, что водителя автобуса зовут Николай П. Ему около 50 лет. Водителем общественного транспорта он работает уже больше 5 лет. Последние годы возил пассажиров по маршруту 61 автобуса.

Серьезных нарушений ПДД, насколько я знаю, у него нет. В момент аварии он объезжал пробку и не заметил на пешеходном переходе людей, которые выходили из-за стоящего автомобиля. Скорее всего, пока идут проверки, он отстранен от работы, но не задержан, - объяснил источник редакции в "АТП".

В ГИБДД объяснили, что сейчас водитель не арестован. Он проходит необходимые в таких случаях проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ему грозит до 3 лет лишения права управления транспортом и до 5 лет лишения свободы, - объяснили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Напомним, во вторник, 31 января, на Лепсе, 9 около 17 часов женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент ее сбил автобус. Пенсионерка скончалась в машине скорой помощи, мальчик, который был вместе с ней, получил небольшие травмы.