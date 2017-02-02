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Главная Авто Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину

Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину

02 февраля 2017, 13:28 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото ГИбДД по Кировской области
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Водитель автобуса № 61, который насмерть сбил женщину на Лепсе, три года работал на маршруте. Об этом редакции сообщил источник в автотранспортном предприятии.

Известно, что водителя автобуса зовут Николай П. Ему около 50 лет. Водителем общественного транспорта он работает уже больше 5 лет. Последние годы возил пассажиров по маршруту 61 автобуса.

Серьезных нарушений ПДД, насколько я знаю, у него нет. В момент аварии он объезжал пробку и не заметил на пешеходном переходе людей, которые выходили из-за стоящего автомобиля. Скорее всего, пока  идут проверки, он отстранен от работы, но не задержан, - объяснил источник редакции в "АТП".

В ГИБДД объяснили, что сейчас водитель не арестован. Он проходит необходимые в таких случаях проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ему грозит до 3 лет лишения права управления транспортом и до 5 лет лишения свободы, - объяснили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Напомним, во вторник, 31 января, на Лепсе, 9 около 17 часов женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент ее сбил автобус. Пенсионерка скончалась в машине скорой помощи, мальчик, который был вместе с ней, получил небольшие травмы.

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Комментарии 10

02 февраля 2017, 13:59 Горожанин
Всех автобусников на перездачу ПДД и на проверку в наркодиспансер!Представителю пострадавшей предьявлять гражданский иск и к водителю и к перевозчику.Деньги пацану бабушку не заменят, но эти...будут наказаны.
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02 февраля 2017, 14:04 Горожанин
Гореть в аду ему
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02 февраля 2017, 14:09 Горожанин
Несколько лет там ездит,а нарушает элементарное: снизить скорость перед пешеходным переходом.
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02 февраля 2017, 14:11 Я
Стремный пешеходник, пешеходы совсем не смотрят по сторонам идут танком
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02 февраля 2017, 14:16 SOI
Эта мразь объезжала по встречке не "пробку", а автомобили, остановившиеся перед переходом, чтобы пропустить пешеходов.
Невиновную Ногину путлеровские псы схватили сразу же, а этот даже и не задержан.
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02 февраля 2017, 14:19 Горожанин
на такой скорости "объезжал", лучше ничего не пишите, чем такую ...
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02 февраля 2017, 15:32 Лешак
посадить тварь и лишить прав навсегда!еще людей возит...
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02 февраля 2017, 18:02 А
А АТП у нас неприкасаемые, их водилы даже штрафы например за проезд на красный свет и стоп-линию не платят. В итоге и гоняют как бешеные, ну вот как итог.
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02 февраля 2017, 19:14 Милена
Здpавствуйтe !

cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo я зapабaтываю
пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!

Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!

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Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo ceйчac и cдeлaйте
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02 февраля 2017, 23:01 Ксения
5 лет езды, не заметить элементарное, бабушку с ребенком..
Еще и 5 лет за ЖИЗНЬ человека, да таким выродкам надо 10 давать минимум.
Думал бы прежде чем за руль садиться.
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