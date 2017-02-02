Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину02 февраля 2017, 13:28 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото ГИбДД по Кировской области
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Водитель автобуса № 61, который насмерть сбил женщину на Лепсе, три года работал на маршруте. Об этом редакции сообщил источник в автотранспортном предприятии.
Известно, что водителя автобуса зовут Николай П. Ему около 50 лет. Водителем общественного транспорта он работает уже больше 5 лет. Последние годы возил пассажиров по маршруту 61 автобуса.
Серьезных нарушений ПДД, насколько я знаю, у него нет. В момент аварии он объезжал пробку и не заметил на пешеходном переходе людей, которые выходили из-за стоящего автомобиля. Скорее всего, пока идут проверки, он отстранен от работы, но не задержан, - объяснил источник редакции в "АТП".
В ГИБДД объяснили, что сейчас водитель не арестован. Он проходит необходимые в таких случаях проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ему грозит до 3 лет лишения права управления транспортом и до 5 лет лишения свободы, - объяснили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Напомним, во вторник, 31 января, на Лепсе, 9 около 17 часов женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент ее сбил автобус. Пенсионерка скончалась в машине скорой помощи, мальчик, который был вместе с ней, получил небольшие травмы.
Комментарии 10
Невиновную Ногину путлеровские псы схватили сразу же, а этот даже и не задержан.
cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo я зapабaтываю
пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: denushkinomenushkino.xyz/fGeyZXD4RF
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем желaющuм кoмy нужны дeньгu!
u Вaм я тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu, тakcиcты и
дaжe школьнuкu!!!
Все они кoгда то пoвeрели мнe u я их наyчuл вcему с
полнoго нуля, бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo ceйчac и cдeлaйте
выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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Вoт посмoтpите 5 мuнутноe вuдeo нa сайте: denushkinomenushkino.xyz/fGeyZXD4RF
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Еще и 5 лет за ЖИЗНЬ человека, да таким выродкам надо 10 давать минимум.
Думал бы прежде чем за руль садиться.
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