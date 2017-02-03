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Главная Авто В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

03 февраля 2017, 09:59 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com/podslyshanokirgmy
Молодой человек 4 месяца боролся за жизнь

В четверг, 2 февраля, в больнице умер кировский студент Андрей Чернов, которого сбил водитель на Porsche у отеля Hilton. Об этом редакции сообщил знакомый молодого человека.

Андрей ушел из жизни после четырех месяцев комы. Андрею было всего 20 лет.

Андрей был старостой 3 курса педиатрического факультета Кировского медицинского университета. Он несколько месяцев боролся за жизнь. К нашему большому несчастью, борьба прекратилась. Прощание с Андреем пройдет в субботу в 9:00 на Менделеева, 15, - рассказали однокурсники молодого человека. 

Напомним, 30-летний водитель элитной иномарки сбил парня 6 октября в 21:30. Андрей впал в кому. После ДТП у отеля Hilton установили передвижной комплекс «Арена». Он нужен для того, чтобы водители снижали скорость перед пешеходным переходом. В ГИБДД не исключили, что последняя авария с Porsche сыграла роль в установке «Арены». 

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Комментарии 2

03 февраля 2017, 10:33 Кировчанка
Боже, какой молодой!!!! Совсем ещё мальчик! Сочувствие близким и родным! Тяжёлая утрата. Страшно!
Страшно ещё и от того, что нет на дорогах профилактики. Надо умереть, чтобы что-то сделали!
А что с водителем Porsche? Какое наказание? Какое наказание тем, кто раньше не додумался установить этот передвижной комплекс? Там всегда большое движение, много пешеходов, дети -школьники ходят.
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03 февраля 2017, 15:32 Кировчанин
Кировчанка
Боже, какой молодой!!!! Совсем ещё мальчик! Сочувствие близким и родным! Тяжёлая утрата. Страшно!
Страшно ещё и от того, что нет на дорогах профилактики. Надо умереть, чтобы что-то сделали!
А что с водителем Porsche? Какое наказание? Какое наказание тем, кто раньше не додумался установить этот передвижной комплекс? Там всегда большое движение, много пешеходов, дети -школьники ходят.
К сожалению в нашем государстве всегда так - сначала смерть, потом профилактика. Де-факто. Парня похоронят, будет много слов, какое то время..А мажоры так и будут ездить как им в башку взбредёт, тонированные наглухо, да и не секрет - часто под коксом.
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