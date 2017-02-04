На трассе Киров - Нижний Новгород авто влетело в фуру: погибли два человека

На трассе Киров - Нижний Новгород произошла страшная авария, в которой погибли парень и молодая женщина. Об этом рассказали в УГИБДД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 2 февраля на 181 километре трассы. Там в 15:15 столкнулись Citroen и Volvo. По информации ведомства, за рулем Citroen ехал 25-летний парень. Он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в большегруз.

В результате 25-летний водитель и его 32-летняя пассажирка погибли на месте. Водителя Volvo увезли в ближайшую больницу с ушибом головы.

Известно, что стаж вождения у 25-летнего парня три года. По информации nn.ru, погибшие были родственниками.