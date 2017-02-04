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Главная Авто На трассе Киров - Нижний Новгород авто влетело в фуру: погибли два человека

На трассе Киров - Нижний Новгород авто влетело в фуру: погибли два человека

04 февраля 2017, 17:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Нижегородской области
Погибшие были родственниками

На трассе Киров - Нижний Новгород произошла страшная авария, в которой погибли парень и молодая женщина. Об этом рассказали в УГИБДД России по Нижегородской области. 

ДТП произошло 2 февраля на 181 километре трассы. Там в 15:15 столкнулись Citroen и Volvo. По информации ведомства, за рулем Citroen ехал 25-летний парень. Он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в большегруз

В результате 25-летний водитель и его 32-летняя пассажирка погибли на месте. Водителя Volvo увезли в ближайшую больницу с ушибом головы. 

Известно, что стаж вождения у 25-летнего парня три года. По информации nn.ru, погибшие были родственниками. 

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