На трассе Киров - Нижний Новгород авто влетело в фуру: погибли два человека

На трассе Киров - Нижний Новгород авто влетело в фуру: погибли два человека04 февраля 2017, 17:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Нижегородской области
Погибшие были родственниками
На трассе Киров - Нижний Новгород произошла страшная авария, в которой погибли парень и молодая женщина. Об этом рассказали в УГИБДД России по Нижегородской области.
ДТП произошло 2 февраля на 181 километре трассы. Там в 15:15 столкнулись Citroen и Volvo. По информации ведомства, за рулем Citroen ехал 25-летний парень. Он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в большегруз.
В результате 25-летний водитель и его 32-летняя пассажирка погибли на месте. Водителя Volvo увезли в ближайшую больницу с ушибом головы.
Известно, что стаж вождения у 25-летнего парня три года. По информации nn.ru, погибшие были родственниками.
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