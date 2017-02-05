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Главная Авто С середины апреля тариф системы "Платон" вырастет почти в два раза

С середины апреля тариф системы "Платон" вырастет почти в два раза

05 февраля 2017, 15:05 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod
До середины весны будет действовать льготный тариф

C 15 апреля 2017 года тариф системы "Платон" повысится почти вдвое - с 1 рубля 53 копеек до 3 рублей 6 копеек для большегрузов свыше 12 тонн за километр пробега по федеральным трассам. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ. 

До середины весны будет действовать льготный тариф. По информации rg.ru, еще в 2016 году планировалось поднять тариф до 3 рублей, но приняли решение перенести окончание льготного периода на февраль 2017 года, а теперь его продлили еще на полтора месяца. 

Из-за этой отсрочки деньги на ремонт региональных дорог из системы "Платон" перечислили в 2016 году авансом, в счет тех средств, которые будут собраны в этом году.

При этом отмечается, что изменение тарифа в 2017 году будет только один раз, хотя планировалось это сделать дважды. 

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Комментарии 1

05 февраля 2017, 15:55 Горожанин
Эту страну и народ можно доить вечно.
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