В селе Красное иномарка столкнулась с автобусом: водитель погиб на месте

В селе Красное иномарка столкнулась с автобусом: водитель погиб на месте07 февраля 2017, 09:30 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Несколько человек пострадали
Во вторник, 7 февраля, в селе Красное произошло смертельное ДТП. Фотографии в нашу редакцию прислал очевидец Валентин Денисов.
Авария произошла около 7:50. По словам очевидцев, иномарка Citroen выехала на встречку, где столкнулась с автобусом № 87.
Водитель Citroen скончался на месте. Ему было около 50 лет. В автобусе были пассажиры. Один из них серьезно повредил нос, его увезли на реанимации. Водитель автобуса в шоковом состоянии, ему тоже оказывали помощь, - рассказал кировчанин Валентин Денисов.
В ГИбДД информация о смертельном ДТП пока не поступала. Ведомство в очередной раз рекомендует водителям соблюдать скорость и дистанцию. Быть предельно внимательным при проезде пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.
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