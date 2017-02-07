В селе Красное иномарка столкнулась с автобусом: водитель погиб на месте

Во вторник, 7 февраля, в селе Красное произошло смертельное ДТП. Фотографии в нашу редакцию прислал очевидец Валентин Денисов.

Авария произошла около 7:50. По словам очевидцев, иномарка Citroen выехала на встречку, где столкнулась с автобусом № 87.

Водитель Citroen скончался на месте. Ему было около 50 лет. В автобусе были пассажиры. Один из них серьезно повредил нос, его увезли на реанимации. Водитель автобуса в шоковом состоянии, ему тоже оказывали помощь, - рассказал кировчанин Валентин Денисов.

В ГИбДД информация о смертельном ДТП пока не поступала. Ведомство в очередной раз рекомендует водителям соблюдать скорость и дистанцию. Быть предельно внимательным при проезде пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.