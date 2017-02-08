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Главная Авто В Кирове водитель троллейбуса во время движения играла на планшете

В Кирове водитель троллейбуса во время движения играла на планшете

08 февраля 2017, 14:22 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото скриншот с видео "ВКонтакте"
Женщине-водителю может грозить штраф

В Кирове пассажир троллейбуса № 1 снял на телефон, как водитель прямо во время движения играла на планшете. Видео появилось в социальных сетях.

Кировчанин ехал на троллейбусе во вторник, 7 февраля. Мужчина был крайне удивлен тем, как водитель вела транспорт. Женщина одной рукой держала руль, а другой нажимала на картинку в планшете.

Женщина-водитель во время движения играла на планшете, не смотря на дорогу. Только иногда отвлекалась от игры. Сначала она поиграла в одну игру, где надо постоянно что-то собирать, потом в другую. Ехали из-за этого очень медленно, но это неважно. А если ребенок выбежит или пешеход?  Вот потом и сбивают людей такие водители. Сообщил диспетчеру, нам сказали, что разберутся, - рассказал кировчанин.

Женщина нарушила внутренние правила поведения водителей общественного транспорта на работе. По словам коллег, ей могут назначить штраф в 500 рублей.

Водителям общественного транспорта во время выполнения своих обязанностей курить, говорить по телефону, разговаривать с кондуктором или пассажирами запрещено. Нельзя отвлекаться и на посторонние предметы или действия, не связанные с управлением троллейбуса. Кстати, семечки тоже нельзя есть во время движения, - объяснил водитель троллейбуса Егор.

К слову, водителям нельзя слушать приемник или магнитолу, хотя музыка есть почти в каждом троллейбусе и автобусе. По словам водителей общественного транспорта, наказание таким коллегам не фиксировано. Его назначают на усмотрение начальника маршрутов. 

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Комментарии 1

08 февраля 2017, 15:51 Горожанин
Увольнять таких надо,а не штрафовать
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