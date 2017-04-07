Опубликован список улиц Кирова, на которых отремонтируют дороги

Опубликован список улиц Кирова, на которых отремонтируют дороги07 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Список состоит из 55 улиц
В горадминистрации рассказали, какие дороги в Кирове в этом году собираются отремонтировать. Список состоит из 55 улиц.
Дороги, которые отремонтируют в 2017 году:
- проспект Строителей от улицы Московской до улицы Риммы Юровской;
- улица Комсомольская в микрорайона Лянгасово от улицы Горького до железнодорожного депо;
- дорога Киров-Русское;
- улица Жуковского от железнодорожного переезда до улицы Александра Невского;
- улица Красной Звезды от Слободского тракта до слободы Широковская;
- улица Красный Химик от улицы Красная Звезда до улицы Проселочная, улица Проселочная от улицы Красный Химик до Слободского тракта;
- улица Воровского от улицы Солнечная до улицы Производственная и от улицы Производственная до проспекта Строителей, от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- улица Северное кольцо от улицы Заводская до Октябрьского проспекта;
- улица Лепсе от площади Лепсе до улицы Ломоносова;
- улица Горького от улицы Азина до улицы Комсомольская, и от улицы Герцена до улицы Маклина;
- улица Красина от улицы Чапаева до улицы Щорса;
- улица Менделеева от улицы Московская до улицы Воровского;
- улица Романа Ердякова от улицы Сормовская до улицы Московская;
- улица Деповская от улицы Украинская до дома №79 по улице Деповская;
- улица Луганская от проезда Луганский до улицы Андрея Упита;
- улица Проезжая от Новомакарьевского кладбища до знака Киров;
- улица Порошинская от улицы Боровицкая до поворота на автодорогу Порошино-Сидоровка;
- дорога Сошени-Радужный от улицыТрактовая до железнодорожного переезда;
- улица Конституции в Радужном от переулка Школьный до улицы Новая;
- улица Строительная на автодороге Леваши-Кокуй;
- улица Блюхера от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
- улица Горбачева от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
- улица Горбуновой от улицы Розы Люксембург до улицы Преображенская;
- улица Искры;
- улица Екатерины Кочкиной от улицы Воровского до улицы Солнечная;
- улица Крупской от улицы Дзержинского до улицы Стахановская;
- улица Мопра от набережной Грина до улицы Карла Маркса;
- улица Орловская от улицы Водопроводная до улицы Ленина;
- улица Малая Производственная от улицы Московская до улицы Воровского;
- улица Пятницкая от улицы Казанская до улицы Загородная;
- улица Рейдовая от улицы Приозерная до дома № 38/1;
- улица Свердлова от Октябрьского проспекта до ул. Северная Набережная;
- улица Свободы от дома №4 до дома № 170;
- улица Северо-Садовая от улицы Лепсе до улицы Сормовская;
- улица Сплавная от улицы Приозерная до 1-й Рейдовый переулок;
- улица Труда от набережной Грина до улицы Горбуновой;
- улица Украинская от улицы Деповская до улицы Чистопруднинская;
- дорога Малая Субботиха - Большая Субботиха от улицы Проезжая до дома № 31 Б по улице Школьная;
- улица Горького от дороги Киров-Стрижи до улицы Комсомольская в Лянгасово;
- улица Спортивная от улицы Комсомольская до улицы Гражданская в Лянгасово;
- улица Гражданская от улицы Комсомольская до улицы Горького в Лянгасово;
- улица Фабричная от улицы Мира до деревни Хабаровы;
- улица Гагарина от улицы Советская до улицы Декабристов;
- улица Милицейская от улицы Ленина до Октябрьского проспекта;
- улица Молодая Гвардия от улицы Советская до дома №16 по улице Молодая Гвардия;
- улица Мопра от улицы Орджоникидзе до проезда на СНТ "Прудок НВ";
- улица Орджоникидзе от улицы Пушкина до улицы Мопра, от переулка Банный до дома № 11 по улице Орджоникидзе, от дома №20 до дома №25;
- улица Парковая от улицы Советская до улицы Ленина;
- улица Проектная от улицы Советская до улицы Репина;
- улица Семашко;
- улица Сормовская от улицы Лепсе до улицы Мира;
- улица Центральная от улицы Дзержинского до улицы Фабричная в Ганино;
- улица Кольцова от улицы Ломоносова до улицы Андрея Упита;
- улица Щорса от улицы Красина до улицы Попова;
- улица Мира от улицы Монтажников до улицы Ломоносова.
Напомним, что на ремонт дорог в Кирове в этом году выделят в восемь раз больше средств, чем в 2016 году. Об этом 20 января сообщили в горадминистрации. Начальник управления благоустройства и транспорта администрации Вячеслав Симаков сказал, что в прошлом году на ремонт дорог в Кирове из бюджета было выделено 16 000 000 рублей, в 2017 году запланировано более 130 000 000 рублей.
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07 апреля, 18:33
Комментарии 13
И денег больше не дадут!!!!!!!!!!!!!!
Как в Германии и США и во всем развитом мире
Надо менять бездарную вороватую тупую ленивую ВЛАСТЬ
И это при тучных нефтедолларовых бюджетах.
То-есть чиновники Кирова в принципе неспособны выполнять свои прямые обязанности
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