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Главная Авто Опубликован список улиц Кирова, на которых отремонтируют дороги

Опубликован список улиц Кирова, на которых отремонтируют дороги

07 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Список состоит из 55 улиц

В горадминистрации рассказали, какие дороги в Кирове в этом году собираются отремонтировать. Список состоит из 55 улиц. 

Дороги, которые отремонтируют в 2017 году: 

  • проспект Строителей от улицы Московской до улицы Риммы Юровской;
  • улица Комсомольская в микрорайона Лянгасово от улицы Горького до железнодорожного депо;
  • дорога Киров-Русское;
  • улица Жуковского от железнодорожного переезда до улицы Александра Невского;
  • улица Красной Звезды от Слободского тракта до слободы Широковская;
  • улица Красный Химик от улицы Красная Звезда до улицы Проселочная, улица Проселочная от улицы Красный Химик до Слободского тракта;
  • улица Воровского от улицы Солнечная до улицы Производственная и от улицы Производственная до проспекта Строителей, от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
  • улица Северное кольцо от улицы Заводская до Октябрьского проспекта;
  • улица Лепсе от площади Лепсе до улицы Ломоносова;
  • улица Горького от улицы Азина до улицы Комсомольская, и от улицы Герцена до улицы Маклина;
  • улица Красина от улицы Чапаева до улицы Щорса;
  • улица Менделеева от улицы Московская до улицы Воровского;
  • улица Романа Ердякова от улицы Сормовская до улицы Московская;
  • улица Деповская от улицы Украинская до дома №79 по улице Деповская;
  • улица Луганская от проезда Луганский до улицы Андрея Упита;
  • улица Проезжая от Новомакарьевского кладбища до знака Киров;
  • улица Порошинская от улицы Боровицкая до поворота на автодорогу Порошино-Сидоровка;
  • дорога Сошени-Радужный от улицыТрактовая до железнодорожного переезда;
  • улица Конституции в Радужном от переулка Школьный до улицы Новая;
  • улица Строительная на автодороге Леваши-Кокуй;
  • улица Блюхера от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
  • улица Горбачева от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
  • улица Горбуновой от улицы Розы Люксембург до улицы Преображенская;
  • улица Искры;
  • улица Екатерины Кочкиной от улицы Воровского до улицы Солнечная;
  • улица Крупской от улицы Дзержинского до улицы Стахановская;
  • улица Мопра от набережной Грина до улицы Карла Маркса;
  • улица Орловская от улицы Водопроводная до улицы Ленина;
  • улица Малая Производственная от улицы Московская до улицы Воровского;
  • улица Пятницкая от улицы Казанская до улицы Загородная;
  • улица Рейдовая от улицы Приозерная до дома № 38/1;
  • улица Свердлова от Октябрьского проспекта до ул. Северная Набережная;
  • улица Свободы от дома №4 до дома № 170;
  • улица Северо-Садовая от улицы Лепсе до улицы Сормовская;
  • улица Сплавная от улицы Приозерная до 1-й Рейдовый переулок;
  • улица Труда от набережной Грина до улицы Горбуновой;
  • улица Украинская от улицы Деповская до улицы Чистопруднинская;
  • дорога Малая Субботиха - Большая Субботиха от улицы Проезжая до дома № 31 Б по улице Школьная;
  • улица Горького от дороги Киров-Стрижи до улицы Комсомольская в Лянгасово;
  • улица Спортивная от улицы Комсомольская до улицы Гражданская в Лянгасово;
  • улица Гражданская от улицы Комсомольская до улицы Горького в Лянгасово;
  • улица Фабричная от улицы Мира до деревни Хабаровы;
  • улица Гагарина от улицы Советская до улицы Декабристов;
  • улица Милицейская от улицы Ленина до Октябрьского проспекта;
  • улица Молодая Гвардия от улицы Советская до дома №16 по улице Молодая Гвардия;
  • улица Мопра от улицы Орджоникидзе до проезда на СНТ "Прудок НВ";
  • улица Орджоникидзе от улицы Пушкина до улицы Мопра, от переулка Банный до дома № 11 по улице Орджоникидзе, от дома №20 до дома №25;
  • улица Парковая от улицы Советская до улицы Ленина;
  • улица Проектная от улицы Советская до улицы Репина;
  • улица Семашко;
  • улица Сормовская от улицы Лепсе до улицы Мира;
  • улица Центральная от улицы Дзержинского до улицы Фабричная в Ганино;
  • улица Кольцова от улицы Ломоносова до улицы Андрея Упита;
  • улица Щорса от улицы Красина до улицы Попова;
  • улица Мира от улицы Монтажников до улицы Ломоносова.

Напомним, что на ремонт дорог в Кирове в этом году выделят в восемь раз больше средств, чем в 2016 году. Об этом 20 января сообщили в горадминистрации. Начальник управления благоустройства и транспорта администрации Вячеслав Симаков сказал, что в прошлом году на ремонт дорог в Кирове из бюджета было выделено 16 000 000 рублей, в 2017 году запланировано более 130 000 000 рублей.

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Комментарии 13

07 апреля, 17:03 Горожанин
Да ну не верю не может быть сказка какая-то просто, но надеюсь.
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07 апреля, 17:51 Гражданин РСФСР
Горожанин
Да ну не верю не может быть сказка какая-то просто, но надеюсь.
Часть суммы которую выделили на ремонт, больше чем уверен, уже растолкали по карманам
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07 апреля, 17:56 Анна
А улица Космонавта Владислава Волкова? ??
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07 апреля, 17:59 Горожанин
ГДЕ КОМСОМОЛЬСКАЯ В СПИСКЕ((((((
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07 апреля, 18:05 Горожанин
Я тоже почему то не верю. В конце сезона скажут, что не успели т.к. большие обьемы работ.
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07 апреля, 18:05 Вы что обрадовались?????????????
К осени ямы в два раза больше будут!!!!!!!!!!!(из практики Кирова)
И денег больше не дадут!!!!!!!!!!!!!!
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07 апреля, 18:21 Горожанин
Горожанин
Я тоже почему то не верю. В конце сезона скажут, что не успели т.к. большие обьемы работ.
комсомольскую весь сезон делали ))))
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07 апреля, 18:30 Фунтик
Ну-ну
Ответить
07 апреля, 18:40 для потребителей зомбоящика
Чтобы дороги были в отличном состоянии всегда и без авралов и ожиданий чуда
Как в Германии и США и во всем развитом мире
Надо менять бездарную вороватую тупую ленивую ВЛАСТЬ
Ответить
07 апреля, 21:13 Ну да
для потребителей зомбоящика
Чтобы дороги были в отличном состоянии всегда и без авралов и ожиданий чуда
Как в Германии и США и во всем развитом мире
Надо менять бездарную вороватую тупую ленивую ВЛАСТЬ
За 17 лет дороги лучше не стали..
И это при тучных нефтедолларовых бюджетах.
То-есть чиновники Кирова в принципе неспособны выполнять свои прямые обязанности
Ответить
07 апреля, 22:50 Горожанин
Ну да
За 17 лет дороги лучше не стали..
И это при тучных нефтедолларовых бюджетах.
То-есть чиновники Кирова в принципе неспособны выполнять свои прямые обязанности
за 17 лет дороги может лучше и не стали,не спорю,но за 17 лет у каждой семьи имеется уже АВТО,а то и по два АВТО и возможность его содержать в отличии от тех До 17 лет,когда машина была роскошью так,что кто хочет увидеть плохое обязательно это увидит, но если взглянуть с другой стороны,увидеть можно и обратное...и не нужно с этим спорить,это факт.
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08 апреля, 07:29 Горожанин
там всё оке, я там не езжу))
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08 апреля, 08:56 Горожанин
Про комсомольскую где-то видел что ее вообще хотят закрыть для движения и делать ее всяко не будут пока этот путепровод не построят.
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