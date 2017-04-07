Опубликован список улиц Кирова, на которых отремонтируют дороги

В горадминистрации рассказали, какие дороги в Кирове в этом году собираются отремонтировать. Список состоит из 55 улиц.

Дороги, которые отремонтируют в 2017 году:

проспект Строителей от улицы Московской до улицы Риммы Юровской;

улица Комсомольская в микрорайона Лянгасово от улицы Горького до железнодорожного депо;

дорога Киров-Русское;

улица Жуковского от железнодорожного переезда до улицы Александра Невского;

улица Красной Звезды от Слободского тракта до слободы Широковская;

улица Красный Химик от улицы Красная Звезда до улицы Проселочная, улица Проселочная от улицы Красный Химик до Слободского тракта;

улица Воровского от улицы Солнечная до улицы Производственная и от улицы Производственная до проспекта Строителей, от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

улица Северное кольцо от улицы Заводская до Октябрьского проспекта;

улица Лепсе от площади Лепсе до улицы Ломоносова;

улица Горького от улицы Азина до улицы Комсомольская, и от улицы Герцена до улицы Маклина;

улица Красина от улицы Чапаева до улицы Щорса;

улица Менделеева от улицы Московская до улицы Воровского;

улица Романа Ердякова от улицы Сормовская до улицы Московская;

улица Деповская от улицы Украинская до дома №79 по улице Деповская;

улица Луганская от проезда Луганский до улицы Андрея Упита;

улица Проезжая от Новомакарьевского кладбища до знака Киров;

улица Порошинская от улицы Боровицкая до поворота на автодорогу Порошино-Сидоровка;

дорога Сошени-Радужный от улицыТрактовая до железнодорожного переезда;

улица Конституции в Радужном от переулка Школьный до улицы Новая;

улица Строительная на автодороге Леваши-Кокуй;

улица Блюхера от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;

улица Горбачева от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;

улица Горбуновой от улицы Розы Люксембург до улицы Преображенская;

улица Искры;

улица Екатерины Кочкиной от улицы Воровского до улицы Солнечная;

улица Крупской от улицы Дзержинского до улицы Стахановская;

улица Мопра от набережной Грина до улицы Карла Маркса;

улица Орловская от улицы Водопроводная до улицы Ленина;

улица Малая Производственная от улицы Московская до улицы Воровского;

улица Пятницкая от улицы Казанская до улицы Загородная;

улица Рейдовая от улицы Приозерная до дома № 38/1;

улица Свердлова от Октябрьского проспекта до ул. Северная Набережная;

улица Свободы от дома №4 до дома № 170;

улица Северо-Садовая от улицы Лепсе до улицы Сормовская;

улица Сплавная от улицы Приозерная до 1-й Рейдовый переулок;

улица Труда от набережной Грина до улицы Горбуновой;

улица Украинская от улицы Деповская до улицы Чистопруднинская;

дорога Малая Субботиха - Большая Субботиха от улицы Проезжая до дома № 31 Б по улице Школьная;

улица Горького от дороги Киров-Стрижи до улицы Комсомольская в Лянгасово;

улица Спортивная от улицы Комсомольская до улицы Гражданская в Лянгасово;

улица Гражданская от улицы Комсомольская до улицы Горького в Лянгасово;

улица Фабричная от улицы Мира до деревни Хабаровы;

улица Гагарина от улицы Советская до улицы Декабристов;

улица Милицейская от улицы Ленина до Октябрьского проспекта;

улица Молодая Гвардия от улицы Советская до дома №16 по улице Молодая Гвардия;

улица Мопра от улицы Орджоникидзе до проезда на СНТ "Прудок НВ";

улица Орджоникидзе от улицы Пушкина до улицы Мопра, от переулка Банный до дома № 11 по улице Орджоникидзе, от дома №20 до дома №25;

улица Парковая от улицы Советская до улицы Ленина;

улица Проектная от улицы Советская до улицы Репина;

улица Семашко;

улица Сормовская от улицы Лепсе до улицы Мира;

улица Центральная от улицы Дзержинского до улицы Фабричная в Ганино;

улица Кольцова от улицы Ломоносова до улицы Андрея Упита;

улица Щорса от улицы Красина до улицы Попова;

улица Мира от улицы Монтажников до улицы Ломоносова.

Напомним, что на ремонт дорог в Кирове в этом году выделят в восемь раз больше средств, чем в 2016 году. Об этом 20 января сообщили в горадминистрации. Начальник управления благоустройства и транспорта администрации Вячеслав Симаков сказал, что в прошлом году на ремонт дорог в Кирове из бюджета было выделено 16 000 000 рублей, в 2017 году запланировано более 130 000 000 рублей.