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Опубликован список кировчан, которых лишили водительских прав в марте

08 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В список попали 95 человек

МВД России по Кировской области опубликовало список кировчан, которых в прошлом месяце лишили водительских прав

С 1 по 31 марта 2017 года в Кирове по решению мировых и районных судей были лишены водительских удостоверений 95 человек: 63 за пьяную езду, а 32 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В марте водительских прав лишились:

От прохождения медицинского освидетельствования отказались:

Также, по информации ведомства, в прошлом месяце 16 водителей были осуждены за повторное вождение в состоянии опьянения, а также за повторный отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Троим водителям назначили наказание в виде лишения свободы от 8 месяцев до 1 года 2 месяцев с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

12 кировчанам суд назначил наказание в виде исправительных работ от 180 до 480 часов с лишением водительского удостоверения от 2-х лет до 3 лет и 2 месяцев. Один человек заплатит штраф в 60 000 рублей, также его лишили водительского удостоверения на 2 года. 

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