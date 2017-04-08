Видео: в Кирове водитель сбил парня и уехал с места ДТП

В Кирове на перекрестке улиц Карла Маркса и Милицейской водитель "Лады" не заметил молодого человека на пешеходном переходе и сбил его. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине очевидца.

После столкновения пешеход явно получил травмы. В шоковом состоянии молодой человек пошел на тротуар. Судя по видео, водитель даже не вышел из машины и скрылся с места ДТП.

Если пешеход обратится в полицию и травмбольницу, то нарушителя начнут разыскивать. В этом случае ему грозит лишение прав.

Видео появилось у Первого городского канала: