Видео: в Кирове водитель сбил парня и уехал с места ДТП

Видео: в Кирове водитель сбил парня и уехал с места ДТП08 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Произошедшее зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине очевидца
В Кирове на перекрестке улиц Карла Маркса и Милицейской водитель "Лады" не заметил молодого человека на пешеходном переходе и сбил его. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине очевидца.
После столкновения пешеход явно получил травмы. В шоковом состоянии молодой человек пошел на тротуар. Судя по видео, водитель даже не вышел из машины и скрылся с места ДТП.
Если пешеход обратится в полицию и травмбольницу, то нарушителя начнут разыскивать. В этом случае ему грозит лишение прав.
Видео появилось у Первого городского канала:
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