В Кирове в субботу для авто перекроют две улицы

В Кирове в субботу для авто перекроют две улицы21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Перекрытие дорог связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня молодежи
В субботу в Кирове для автомобилей перекроют две дороги. Об этом рассказали в городской администрации.
В субботу, 24 июня 2017 года, с 7 до 22 часов, будет перекрыто движение транспорта по улицам Труда и МОПРа. Улица Труда будет перекрыта на участке от улицы Казанской до набережной Грина. Этот же отрезок дороги станет непроезжим на улице МОПРа.
Перекрытие дорог связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня молодежи.
Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в Кирове в пятницу, субботу и воскресенье, то есть 23, 24 и 25 июня 2017 года. Полную афишу на День молодежи вы можете найти здесь.
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