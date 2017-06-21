В Кирове в субботу для авто перекроют две улицы

В субботу в Кирове для автомобилей перекроют две дороги. Об этом рассказали в городской администрации.

В субботу, 24 июня 2017 года, с 7 до 22 часов, будет перекрыто движение транспорта по улицам Труда и МОПРа. Улица Труда будет перекрыта на участке от улицы Казанской до набережной Грина. Этот же отрезок дороги станет непроезжим на улице МОПРа.

Перекрытие дорог связано с проведением праздничных мероприятий в честь Дня молодежи.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в Кирове в пятницу, субботу и воскресенье, то есть 23, 24 и 25 июня 2017 года. Полную афишу на День молодежи вы можете найти здесь.