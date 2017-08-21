В центре Кирова автобус 53 маршрута насмерть сбил женщину

В субботу, 19 августа 2017 года, в Кирове на Октябрьском проспекте у дома №119 автобус 53 маршрута «НЕФАЗ» насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 17:15 на перекрестке улиц Московской и Октябрьского проспекта, недалеко от Театральной площади.

Проезжали мимо, рядом с автобусом уже стояла скорая. Крови было очень много, метра два. На дороге лежали помидоры. Видимо, женщина несла их в сумке. У автобуса было повреждено лобовое сильно. Похоже, удар был сильный, - рассказал очевидец Андрей Михалков.

Свидетели аварии рассказали, что пенсионерка перебегала дорогу на красный свет. В ГИБДД подтвердили информацию.

По предварительным данным, автобус «НЕФАЗ», ехавший по Октябрьскому проспекту, на регулируемом перекрестке нахал на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

Пенсионерка умерла в машине скорой помощи. В автобусе, в котором ехали 28 пассажиров, никто не пострадал. 25-летний водитель автобуса был трезвым.

Обстоятельства трагической аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

