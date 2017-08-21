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В центре Кирова автобус 53 маршрута насмерть сбил женщину

21 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
ГИБДД по Кировской области
Пенсионерка перебегала дорогу на красный свет

В субботу, 19 августа 2017 года, в Кирове на Октябрьском проспекте у дома №119 автобус 53 маршрута «НЕФАЗ» насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 17:15 на перекрестке улиц Московской и Октябрьского проспекта, недалеко от Театральной площади.

Проезжали мимо, рядом с автобусом уже стояла скорая. Крови было очень много, метра два. На дороге лежали помидоры. Видимо, женщина несла их в сумке. У автобуса было повреждено лобовое сильно. Похоже, удар был сильный, - рассказал очевидец Андрей Михалков.

Свидетели аварии рассказали, что пенсионерка перебегала дорогу на красный свет. В ГИБДД подтвердили информацию.

По предварительным данным, автобус «НЕФАЗ», ехавший по Октябрьскому проспекту, на регулируемом перекрестке нахал на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

Пенсионерка умерла в машине скорой помощи. В автобусе, в котором ехали 28 пассажиров, никто не пострадал. 25-летний водитель автобуса был трезвым.

Обстоятельства трагической аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка. 
 

Авто Дороги ДТП Женщины Мультимедиа Происшествия Смерть

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Комментарии 12

12 часов назад Автомобилист
Будем надеяться, что водитель отделается только волокитой.
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12 часов назад Горожанин
Когда уже все эти понаехавшие колхозники (водители всевозможных автобусов-пазиков) научатся ездить , и наконец поймут что при вождении по городу водитель должен быть готов к тому что кто нибудь может выбежать под колеса. Будь то бабушка или ребенок. Максимальная скорость в городе – 60 км/час.
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12 часов назад Горожанин
Горожанин
Когда уже все эти понаехавшие колхозники (водители всевозможных автобусов-пазиков) научатся ездить , и наконец поймут что при вождении по городу водитель должен быть готов к тому что кто нибудь может выбежать под колеса. Будь то бабушка или ребенок. Максимальная скорость в городе – 60 км/час.
Чето я сомневаюсь что он ехал быстрее 60км/ч... Она могла выбежать на дорогу в любую секунду,даже когда он уже пересекал этот перекресток...
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11 часов назад Горожанин
Горожанин
Когда уже все эти понаехавшие колхозники (водители всевозможных автобусов-пазиков) научатся ездить , и наконец поймут что при вождении по городу водитель должен быть готов к тому что кто нибудь может выбежать под колеса. Будь то бабушка или ребенок. Максимальная скорость в городе – 60 км/час.
НЕФАЗ - это не пазик
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11 часов назад SOI
Ксюша, дом по Октябрьскому, 109 находится между ул. Труда и Пятницкой (см. карту). На фотографиях же перекрёсток Октябрьского просп. и ул. Московской (у Алых Парусов).
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11 часов назад Быдляк.
Здрасте. Водитель виноват на 50%. Поясню. Лично видел, что многие водители автобусов используют ЦДС. Смотрят за конкурентами, и.т.д. Подолгу стоят на остановке, а затем перед сменой сигнала светофора, резко "улетают". Поэтому если бы водитель двигался как прописано в должностной инструкции, такого не случилось бы. Допускаю наезд, но без смерти.
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11 часов назад Гость
Это дом №117, но никак не 109. Пешеход такой же участник дорожного движения и ОБЯЗАН соблюдать ПДД! Водитель автобуса несёт ответственность за жизнь полного салона, в случае бокового удара в салон при экстренном торможении жертв могло быть гораздо больше.
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10 часов назад Горожанин
бабка не права, но автобусники почти всегда лихачат.
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9 часов назад Ксения Земцова
SOI
Ксюша, дом по Октябрьскому, 109 находится между ул. Труда и Пятницкой (см. карту). На фотографиях же перекрёсток Октябрьского просп. и ул. Московской (у Алых Парусов).
Спасибо за внимательность, я поправила.
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8 часов назад Учитель словесности
"Крови было очень много, метра два". Ага, два метра крови и три литра помидоров. "Про Блевотина" в лице слабоумной Ксении Земцовой в своём репертуаре. )))
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6 часов назад Горожанин
кому суждено утонуть тот не повеситься. судьба(((((((
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час назад Горожанин
Поддерживаю сторону водителя.т.к водитель трезвый это раз.2 автобус это не машинка на пульте управлениЯ ее не остановить по требованию да и путь торможения предельно длинный может быть.3 водитель правильно сказано несет ответственность за жизнь пассажиров находящихся в салоне
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