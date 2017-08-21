В Кирове полицейский на иномарке, чтобы избежать ДТП, вылетел на тротуар и снес забор

В понедельник, 21 августа 2017 года, в Кирове на улице Пугачева напротив дома №32 Ford Focus, за рулем которого ехал сотрудник полиции, вылетел на тротуар, въехал в забор. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло около 10 часов напротив дома №32 по улице Пугачева. К месту ЧП сразу подъехали медики и несколько полицейских машин.

В УМВД по Кировской области рассказали, как произошла авария.

По улице Пугачева в сторону улицы Красина ехал Mitsubishi Lancer под управлением жителя Орлова. При повороте налево водитель Mitsubishi не уступил дорогу Ford Focus, который двигался ему навстречу. Чтобы избежать столкновения водитель Ford вывернул руль направо в сторону металлической ограды. Столкновения удалось избежать, однако забор из профнастила упал на 17-летнего пешехода, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия подросток-пешеход получил травмы, ему оперативно была оказана медицинская помощь. Сотрудник полиции, ехавший на личном авто в свободное от работы время, уже прошел медосвидетельствование на состояние опьянения: полицейский был трезвым.

По факту ДТП в УМВД по Кировской области проводится служебная проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.