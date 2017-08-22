На улице Труда спилили новые бордюры

В начале августа дорожники отремонтировали улицу Труда, перед перекрестком с улицей Ленина были установлены новые бордюры. Однако спустя несколько дней неизвестные пришли и срезали новые бордюры. Информация об этом появилась в паблике «Строим Киров».

Кировчане посетовали на то, что отсутствие бордюров подтолкнет автовладельцев парковаться на тротуаре, как было и раньше до ремонта улицы Труда:

Впервые за очень долгое время на участке перед улицей Ленина водители перестали оставлять машины на тротуаре. Но длилось это недолго. Пришли неизвестные, спилили новые бордюры и восстановили варварский устой. И снова машины на тротуаре.

Горожане, работающие в здании, у которого автовладельцы бросают свои машины, тоже были рады установке бордюров:

Мы так обрадовались, что сделали бордюры. Стало возможно спокойно идти по тротуару, раньше приходилось идти как по лабиринту, обходя машины, припаркованные у «Дровосека». Только мы порадовались, и тут на тебе - спилили бордюры.

С вопросом, кто и зачем спилил только что установленные бордюры, мы обратились в пресс-службу администрации города. В ведомстве пояснили, что работы по спиливанию бордюров у перекрестка улицы Ленина и улицы Труда МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» не проводила.

В целях установления лиц, причастных к спиливанию новых бордюров, в адрес УМВД России по городу Кирову направлено обращение для проведения проверки, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Вот так сейчас паркуются автовладельцы на улице Труда. Чтобы пройти к улице Ленина, пешеходам остается только идти по дороге.