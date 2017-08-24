ДТП у «ЦУМа»: от удара одна из иномарок вылетела на тротуар

В четверг, 24 августа 2017 года, в Кирове на перекрестке улиц Воровского и Октябрьского проспекта столкнулись две иномарки. Информация об аварии появилась в группе «Местоположение ДПС».

ДТП произошло около 8 часов. По словам очевидцев, из-за столкновения на оживленном перекрестке в утренний час пик образовался затор.

Серьезное ДТП на Воровского. Audi 80 посреди дороги, Kia вылетела на тротуар, -сообщил очевидец Дмитрий Юркин.

Свидетели аварии рассказали, что к месту происшествия приехала скорая помощь. Однако по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что информация о ДТП еще не поступила.

Обстоятельства аварии устанавливаются.