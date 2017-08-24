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Главная Авто ДТП у «ЦУМа»: от удара одна из иномарок вылетела на тротуар

ДТП у «ЦУМа»: от удара одна из иномарок вылетела на тротуар

24 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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В Кирове у "ЦУМа" столкнулись две иномарки, одна из них вылетела на тротуар

В четверг, 24 августа 2017 года, в Кирове на перекрестке улиц Воровского и Октябрьского проспекта столкнулись две иномарки. Информация об аварии появилась в группе «Местоположение ДПС».

ДТП произошло около 8 часов. По словам очевидцев, из-за столкновения на оживленном перекрестке в утренний час пик образовался затор.

Серьезное ДТП на Воровского. Audi 80 посреди дороги, Kia вылетела на тротуар, -сообщил очевидец Дмитрий Юркин.

Свидетели аварии рассказали, что к месту происшествия приехала скорая помощь. Однако по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что информация о ДТП еще не поступила.

Обстоятельства аварии устанавливаются. 

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Комментарии 2

36 минут назад Жанна Говядина
20 августа тоже на обочину Воровского-Производственной вылетала машина, аж 2 реанимации приезжало, что теперь?
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12 минут назад Учитель словесности
"на перекрестке улиц Воровского и Октябрьского проспекта". Ксения, Октябрьский проспект - это Вам не улица. Он проспект. Точно так же не может быть улицей шоссе. Равно как и тупик. Равно как и переулок. Учите русский язык, Ксения. Другая бы со стыда сгорела. В каждой статье по несколько ошибок.
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