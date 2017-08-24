ДТП у «ЦУМа»: от удара одна из иномарок вылетела на тротуар

ДТП у «ЦУМа»: от удара одна из иномарок вылетела на тротуар24 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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В Кирове у "ЦУМа" столкнулись две иномарки, одна из них вылетела на тротуар
В четверг, 24 августа 2017 года, в Кирове на перекрестке улиц Воровского и Октябрьского проспекта столкнулись две иномарки. Информация об аварии появилась в группе «Местоположение ДПС».
ДТП произошло около 8 часов. По словам очевидцев, из-за столкновения на оживленном перекрестке в утренний час пик образовался затор.
Серьезное ДТП на Воровского. Audi 80 посреди дороги, Kia вылетела на тротуар, -сообщил очевидец Дмитрий Юркин.
Свидетели аварии рассказали, что к месту происшествия приехала скорая помощь. Однако по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что информация о ДТП еще не поступила.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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