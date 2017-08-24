На Конева пьяный водитель совершил ДТП из-за облака пыли

В четверг, 24 августа, на улице Конева водитель на Peugeot врезался в машину дорожников. Фотографии с места аварии выложили в группе "Злой Кировчанин".

Как сообщают очевидцы, за рулем иномарки находилась пьяная женщина. От удара переднюю часть автомобиля сильно искорежило. Однако в ГИбДД объяснили, что управлял Peugeot мужчина.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В аварии никто не пострадал. За рулем «КамАЗа» сидел рабочий, трезвый, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в час ночи. Редакции стало известно, что водитель совершил аварию из-за облака пыли, которое заметил на дороге. Он решил заехать в него, не подозревая, что впереди «КамАЗ» с прицепом.