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Главная Авто На Конева пьяный водитель совершил ДТП из-за облака пыли

На Конева пьяный водитель совершил ДТП из-за облака пыли

24 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com›zlo43
Он отказался от освидетельствования

В четверг, 24 августа, на улице Конева водитель на Peugeot врезался в машину дорожников. Фотографии с места аварии выложили в группе "Злой Кировчанин".

Как сообщают очевидцы, за рулем иномарки находилась пьяная женщина. От удара переднюю часть автомобиля сильно искорежило. Однако в ГИбДД объяснили, что управлял Peugeot мужчина.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В аварии никто не пострадал. За рулем «КамАЗа» сидел рабочий, трезвый, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в час ночи. Редакции стало известно, что водитель совершил аварию из-за облака пыли, которое заметил на дороге. Он решил заехать в него, не подозревая, что впереди «КамАЗ» с прицепом.

Авто Женщины Мужчины

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Комментарии 1

час назад Игорь
Мужчина сильно похожий на женщину :-)
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