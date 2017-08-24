Стало известно, какой доход приносит в месяц платная парковка у вокзала

Почти год назад в Кирове заработала первая платная городская парковка. О том, кто оставляет на ней машины, сколько денег она приносит и какие проблемы предстоит решить редакции рассказал директор "ЦДС" Александр Рыболовлев.

Парковка находится недалеко от вокзала, со стороны прохожим может показаться, что она пустует. Кировчане предположили, что проект забросили. Но это не так, сейчас во всю идет его доработка.

Никто об этом проекте не забыл. Важно понимать, что это только "пилот". Спрос не парковку есть, хоть и не такой большой, как хотелось бы. Сейчас мы работаем в направлении улучшения платежной системы. В системе онлайн-платежей поменялось законодательство. Когда мы полностью отработаем эту технологию, будет смысл говорить о новых платных стоянках, - рассказывает Александр Рыболовлев.

В месяц парковка приносит 5-6 тысяч рублей.

В основном машины на этой парковке оставляют в вечернее время на один час. Скорее всего, это те кто встречает и провожает пассажиров на "Вятку". Также на парковке машины оставляют те, кто уезжает на несколько дней в командировку. Это удобно, там есть видеонаблюдение. Сейчас разрабатывается мобильное приложение, по которому водители в любое время могут увидеть свою машину, - добавил директор ЦДС.

Напомним, тариф за один час составляет 30 рублей. Когда проект запускался, кировские специалисты посчитали, что проект платных парковок будет невыгоден. Люди пытаются экономить на всем, поэтому отдадут предпочтение бесплатным парковкам без камер и охраны.