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Главная Авто В Кирове на неделе из-за крестного хода перекроют дороги

В Кирове на неделе из-за крестного хода перекроют дороги

28 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Крестный ход состоится 30 августа

В Кирове на Филейке пройдет крестный ход. Об этом рассказали в горадминистрации. 

Крестный ход в честь Стефана Филейского состоится 30 августа с 9:30 до 14:30. Из-за этого в городе перекроют дороги по маршруту следования паломников:  

  • улица Луганская, 5а
  • площадь 20 партсъезда  
  • улица Жуковского
  • развязка к деревне Большая Гора
  • часовня Стефана Филейского на Филейском кладбище
  • выход через Филейское кладбище к деревне Хабаровы
  • трасса, ведущая к мосту через реку Вятку, в районе завода "Росплазма" (улица Дзержинского).
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Комментарии 4

53 минуты назад достали
Сколько можно ходить туда-сюда,что совсем от безделья маются?
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44 минуты назад объясните пожалуйста
объясните пожалуйста неразумному-
На каком основании попы уполномочивают себя говорить ,собирать деньги ,влиять на людей от имени Бога????
У них есть какие-то документы,факты,письмена хоть что нибудь ,что Бог им разрешил проводить различные мероприятия и прикрываться Его именем???
У них ничего нет!
Значит они "от себя"-этим занимаются и для своей выгоды,как финансовой ,так и в плане влияния
А это уже под статью попадает ст 158 ч2 ук рф
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27 минут назад Камрад
Шо - опять!?
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17 минут назад рацпредложение
Надо организовать крестный субботник-и полезно и устанут!
А что-попы поют и кадилами машут,а сектанты мусор с радостью собирают!
Красота!
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