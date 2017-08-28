В Кирове на неделе из-за крестного хода перекроют дороги

В Кирове на неделе из-за крестного хода перекроют дороги28 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Крестный ход состоится 30 августа
В Кирове на Филейке пройдет крестный ход. Об этом рассказали в горадминистрации.
Крестный ход в честь Стефана Филейского состоится 30 августа с 9:30 до 14:30. Из-за этого в городе перекроют дороги по маршруту следования паломников:
- улица Луганская, 5а
- площадь 20 партсъезда
- улица Жуковского
- развязка к деревне Большая Гора
- часовня Стефана Филейского на Филейском кладбище
- выход через Филейское кладбище к деревне Хабаровы
- трасса, ведущая к мосту через реку Вятку, в районе завода "Росплазма" (улица Дзержинского).
Комментарии 4
На каком основании попы уполномочивают себя говорить ,собирать деньги ,влиять на людей от имени Бога????
У них есть какие-то документы,факты,письмена хоть что нибудь ,что Бог им разрешил проводить различные мероприятия и прикрываться Его именем???
У них ничего нет!
Значит они "от себя"-этим занимаются и для своей выгоды,как финансовой ,так и в плане влияния
А это уже под статью попадает ст 158 ч2 ук рф
А что-попы поют и кадилами машут,а сектанты мусор с радостью собирают!
Красота!
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