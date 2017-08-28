В Кирове на неделе из-за крестного хода перекроют дороги

В Кирове на Филейке пройдет крестный ход. Об этом рассказали в горадминистрации.

Крестный ход в честь Стефана Филейского состоится 30 августа с 9:30 до 14:30. Из-за этого в городе перекроют дороги по маршруту следования паломников: