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Главная Авто В Чистых прудах Mazda угодила в кювет и чуть не опрокинулась в пруд

В Чистых прудах Mazda угодила в кювет и чуть не опрокинулась в пруд

28 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Дмитрий Юркин, vk.com/kirovdps
В аварии никто не пострадал

28 августа в 09:50 утра на улице Советской, которая связывает микрорайон Чистые пруды с Учхозом, произошло ДТП. Информацию подтвердили в УГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, водитель кроссовера Mazda CX5 двигался со стороны Чистых прудов и на большой скорости попытался войти в крутой поворот, но не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет, при этом чуть не угодил в озеро. 

В результате аварии пострадал только автомобиль. Сам водитель от госпитализации отказался. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии. 

На этом извилистом участке дороги часто случаются ДТП. В августе 2014 года в пруду утонул автомобиль, погибли 42-летняя женщина и ее отец. 

Авто ДТП

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