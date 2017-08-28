В Чистых прудах Mazda угодила в кювет и чуть не опрокинулась в пруд

28 августа в 09:50 утра на улице Советской, которая связывает микрорайон Чистые пруды с Учхозом, произошло ДТП. Информацию подтвердили в УГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, водитель кроссовера Mazda CX5 двигался со стороны Чистых прудов и на большой скорости попытался войти в крутой поворот, но не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет, при этом чуть не угодил в озеро.

В результате аварии пострадал только автомобиль. Сам водитель от госпитализации отказался. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.

На этом извилистом участке дороги часто случаются ДТП. В августе 2014 года в пруду утонул автомобиль, погибли 42-летняя женщина и ее отец.