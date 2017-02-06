В Кирове появятся будки для поцелуев

14 февраля в двух кинотеатрах будут отмечать вместе с посетителями День влюбленных. Самым романтичным приготовили подарок — будки для поцелуев, где можно не только сфотографироваться, но и целоваться. В этот же день в "Смене" с 19:00 для всех влюбленных ждет развлекательная программа в кинобаре кинотеатра.

Романтика в "Смене"

В этот романтический вечер кинотеатр "Смена" ждет влюбленные пары на романтическую программу от известных ведущих нашего города, которые окунут всех влюбленных в мир любви, нежности и сказки, побудят к самым откровенным признаниям.

В 19:00 в кинотеатре «Смена» вас ждут:

- романтические конкурсы от радиостанции "Мария ФМ"

- подарки от кинотеатра Смена

- уникальная для нашего города фотозона - Будка для поцелуев, которая непременно станет центром всеобщего внимания и местом для фотосессии влюблённых пар.

В 20:00 все желающие пары смогут приобрести билет и посмотреть одну из самых скандально-ожидаемых романтических картин этого года “На 50 оттенков темнее”.

Бронирование и покупка билететов на сайте kinosmena.ru.