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В Кирове появятся будки для поцелуев

06 февраля 2017, 13:06 4erry Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod43.ru
Будку установят 14 февраля для влюбленных в кинотеатрах "Дружба" и "Смена"

14 февраля в двух кинотеатрах будут отмечать вместе с посетителями День влюбленных.  Самым романтичным приготовили подарок — будки для поцелуев, где можно не только  сфотографироваться, но и целоваться.  В этот же день в "Смене" с 19:00 для всех влюбленных ждет развлекательная программа в кинобаре кинотеатра.

Романтика в "Смене"

В этот романтический вечер кинотеатр "Смена" ждет влюбленные пары на романтическую программу от известных ведущих нашего города, которые окунут всех влюбленных в мир любви, нежности и сказки,  побудят к самым откровенным признаниям. 

В 19:00 в кинотеатре «Смена» вас ждут:
- романтические конкурсы от радиостанции "Мария ФМ"
- подарки от кинотеатра Смена
- уникальная для нашего города фотозона - Будка для поцелуев, которая непременно станет центром всеобщего внимания и местом для фотосессии влюблённых пар.

В 20:00 все желающие пары смогут приобрести билет и посмотреть одну из самых скандально-ожидаемых романтических картин этого года “На 50 оттенков темнее”.

Бронирование и покупка билететов на сайте kinosmena.ru.

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