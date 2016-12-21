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Главная Новости 18-летний парень из Кировской области из-за ревности убил подругу

18-летний парень из Кировской области из-за ревности убил подругу

21 декабря 2016, 15:49 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod43.ru
Сейчас парню грозит до 15 лет тюрьмы
18-летний парень сильно избил 25-летнюю девушку, приревновав ее. Через несколько дней пострадавшая умерла в больнице. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области. 
 
Произошло это в поселке Опарино в ночь с 16 на 17 декабря. Девушка была в гостях, выпила и позвонила знакомому, чтобы тот забрал ее. Когда 18-летний парень пришел, они поссорились. Молодой человек, приревновав девушку, несколько раз ударил ее по лицу.  Затем он со своим знакомым отвез девушку на санках в больницу. 19 декабря она умерла. 
Сейчас 18-летний подозреваемый задержан. Известно, что парень уже был судим за причинение смерти по неосторожности и умышленное причинение легкого вреда здоровью, тогда ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, - рассказали в следкоме. 
Сейчас парню грозит до 15 лет лишения свободы. 

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Комментарии 13

21 декабря 2016, 15:50 Горожанин
опарино что тут еще скажешь, деревенская суровая любофф
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21 декабря 2016, 15:52 Стилист
Смерть �— это жизни естественная часть. Радуйся за близких твоих, которые в Силу преобразовались. Не оплакивай их и о них не горюй. Ведь к ревности приводит привязанность, а ревность — ведь это алчности тень.
Отпустить ты должен скорее всё то, что ты потерять боишься.
Боязнь потери к темной стороне привести может, чивоуштам
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21 декабря 2016, 16:11 Гоша
Нужен закон о принудительной кастрации - психопатов будет меньше, а спокойных больше и живых тоже.
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21 декабря 2016, 16:56 Горожанин
Нужна была вторая смерть чтобы его засадили надолго. Чего первый раз мало дали
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21 декабря 2016, 20:21 Горожанин
Бабы сами провоцируют криминал. У меня соседи каждый день лаются. Так ее слышно чаще и громче в 2раза.Тоже скоро может не выдержать парень.
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21 декабря 2016, 21:51 Горожанин
Горожанин
Бабы сами провоцируют криминал. У меня соседи каждый день лаются. Так ее слышно чаще и громче в 2раза.Тоже скоро может не выдержать парень.
Че у тебя стены совсем из картона и фанеры? Или ты бедолга в общаге с родителями, родителями родителей живешь?
Ответить
21 декабря 2016, 22:22 ололо
Горожанин
Че у тебя стены совсем из картона и фанеры? Или ты бедолга в общаге с родителями, родителями родителей живешь?
Да ты сам школотрон похоже)) Вырастешь, узнаешь что у нас не строят домов с шумоизоляцией. Только если элитные дома с индивидуальным ремонтом, или частный дом.
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21 декабря 2016, 23:23 Учитель словесности
Интересно, мужлан на фотографии когда-нибудь моет голову?
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21 декабря 2016, 23:25 Горожанин
Алкоголь. Большинство преступлений совершается на алкогольной почве. Спивается молодежь. Печально.
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21 декабря 2016, 23:53 Горожанин
на людей (склонных к насилию) одевать электронные браслеты, и после 19.00 чтобы сидели дома и не продавали алкоголь или отправить осваивать тундру
Ответить
22 декабря 2016, 00:26 Горожанин
Горожанин
Че у тебя стены совсем из картона и фанеры? Или ты бедолга в общаге с родителями, родителями родителей живешь?
Это у тебя глотка лужтная, поэтому слышно. Не корчи из себя царя, живущего в хоромах. Пол Кирова живут в хрущевках и сталинках. Или ты не знал?
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22 декабря 2016, 09:16 Илья
Займитесь молодежь, гоните пенсионеров с хороших рабочих мест, освободив место для молодежи.
Ответить
22 декабря 2016, 11:42 Горожанка
Горожанин
на людей (склонных к насилию) одевать электронные браслеты, и после 19.00 чтобы сидели дома и не продавали алкоголь или отправить осваивать тундру
надевать
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