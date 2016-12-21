18-летний парень из Кировской области из-за ревности убил подругу

Сейчас парню грозит до 15 лет тюрьмы
18-летний парень из Кировской области из-за ревности убил подругу21 декабря 2016, 15:49 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod43.ru
18-летний парень сильно избил 25-летнюю девушку, приревновав ее. Через несколько дней пострадавшая умерла в больнице. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области. Произошло это в поселке Опарино в ночь с 16 на 17 декабря. Девушка была в гостях, выпила и позвонила знакомому, чтобы тот забрал ее. Когда 18-летний парень пришел, они поссорились. Молодой человек, приревновав девушку, несколько раз ударил ее по лицу. Затем он со своим знакомым отвез девушку на санках в больницу. 19 декабря она умерла.
Сейчас 18-летний подозреваемый задержан. Известно, что парень уже был судим за причинение смерти по неосторожности и умышленное причинение легкого вреда здоровью, тогда ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, - рассказали в следкоме.Сейчас парню грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментарии 13
Отпустить ты должен скорее всё то, что ты потерять боишься.
Боязнь потери к темной стороне привести может, чивоуштам
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