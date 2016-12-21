В Зуевке к облезлой елке прибили ветки вместо того, чтобы поменять дерево

В Зуевке к облезлой елке прибили ветки вместо того, чтобы поменять дерево21 декабря 2016, 15:18 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Жители города начали возмущаться в социальных сетях - дерево поменяют
Неделю назад на центральной площади Зуевки установили главную елку, но вместо радости она вызвала у жителей гнев и раздражение.
Соцсети тут же заполнились едкими комментариями в адрес специалистов местной администрации, которые выбрали и установили кривое и облезлое дерево.
Лысая елка. Активные горожане выступили с предложением провести флешмоб по украшению елки, чтобы хотя бы игрушками и гирляндами скрасить ее неказистый облик.
Нам каждый год не везет с главной елкой, всегда привозят лысые, невзрачные. Вот мы и решили собраться, чтобы немного приукрасить главный символ праздника, ведь здесь же будет проводить все новогодние каникулы с детьми, - рассказала Юлия Чиркова. - Программу артисты местного дома культуры готовят интересную и насыщенную, но все настроение пропадает, стоит только взглянуть на елочку.
20 декабря местные жители написали, что к облезлой елке прибили ветки. Теперь она выглядит так.
Срубим другую! Пока жители изготавливали игрушки, специалисты администрации города решили исправить свою ошибку.
Как только закончатся трескучие морозы, мы привезем и установим новую елку, - прокомментировали в ведомстве. - Такая же ситуация была у нас несколько лет назад, елки мы не покупаем, рубим в пределах поселения, так что жителям беспокоиться не стоит.
Доставка и установка первой елки обошлась городу в 25 тысяч рублей, на вторую уйдет та же сумма. Но местная власть экономить на празднике не будет. Но теперь постараются выбрать красивую и пушистую, и рубить при температуре воздуха не выше 10 градусов мороза, тогда елка в целости и сохранности доедет до главной площади, а ее предшественницу отправят на дрова.
Для сравнения.
Комментарии 12
На клей Момент клейте, заодним ведро клея спишите.
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