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Главная Новости В Зуевке к облезлой елке прибили ветки вместо того, чтобы поменять дерево

В Зуевке к облезлой елке прибили ветки вместо того, чтобы поменять дерево

21 декабря 2016, 15:18 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Жители города начали возмущаться в социальных сетях - дерево поменяют

Неделю назад на центральной площади Зуевки установили главную елку, но вместо радости она вызвала у жителей гнев и раздражение.

Соцсети тут же заполнились едкими комментариями в адрес специалистов местной администрации, которые выбрали и установили кривое и облезлое дерево.

Лысая елка. Активные горожане выступили с предложением провести флешмоб по украшению елки, чтобы хотя бы игрушками и гирляндами скрасить ее неказистый облик.

Нам каждый год не везет с главной елкой, всегда привозят лысые, невзрачные. Вот мы и решили собраться, чтобы немного приукрасить главный символ праздника, ведь здесь же будет проводить все новогодние каникулы с детьми, - рассказала Юлия Чиркова. - Программу артисты местного дома культуры готовят интересную и насыщенную, но все настроение пропадает, стоит только взглянуть на елочку.

20 декабря местные жители написали, что к облезлой елке прибили ветки. Теперь она выглядит так.

Срубим другую! Пока жители изготавливали игрушки, специалисты администрации города решили исправить свою ошибку.

Как только закончатся трескучие морозы, мы привезем и установим новую елку, - прокомментировали в ведомстве. - Такая же ситуация была у нас несколько лет назад, елки мы не покупаем, рубим в пределах поселения, так что жителям беспокоиться не стоит.

Доставка и установка первой елки обошлась городу в 25 тысяч рублей, на вторую уйдет та же сумма. Но местная власть экономить на празднике не будет. Но теперь постараются выбрать красивую и пушистую, и рубить при температуре воздуха не выше 10 градусов мороза, тогда елка в целости и сохранности доедет до главной площади, а ее предшественницу отправят на дрова.

Для сравнения. 

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Комментарии 12

21 декабря 2016, 16:10 Teo
Чиркова всех на уши подняла
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21 декабря 2016, 16:28 я
Прошлогоднюю Кировскую ель к электричке привязали и довезли до Зуевки, нормально! Че не нравицца?
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21 декабря 2016, 16:58 Горожанин
Прибили ведь уже ветки, на праздники хватит, нафига еще одну рубить и тратить лишние деньги на ее доставку.
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21 декабря 2016, 17:38 Горожанин
Деревья - это легкие планеты. За границей давно уже ставят большие искусственные на главных площадях. Получается ничуть не хуже живых елей.
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21 декабря 2016, 17:56 горожанка
Стыдно! Лес вагонами воруют, а для местных жителей лесного края красивой елочки не могли найти. Пусть в Европе ставят искусственные,а мы можем себе позволить настоящую лесную красавицу.
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21 декабря 2016, 20:29 Горожанин
Нужно было взыскать деньги с жопоруких выбиральщиков и доставщиков, устанавливателей.
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21 декабря 2016, 21:31 Офицер
Интересно было бы посмотреть на того Папу Карло, который сможет прибить тяжеленную ветку к елке.
На клей Момент клейте, заодним ведро клея спишите.
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21 декабря 2016, 23:18 Горожанин
Кировская вообще пластмассовая...
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22 декабря 2016, 00:49 Горожанин
на хороших ёлках сверлят ствол и втыкают туда ветки чтоб пушистей ёлка была, тут они её пьяные выбирали что ли? на других ёлках почему то иголки не отпали из-за холода? или они её волоком по асфальту километров 100 тащили
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22 декабря 2016, 09:24 Илья
Давайте сделаем так?! Сколько было вырублено за НГ елей столько и посадим весной или купим одну ДОРОГУЮ ускуственную и будем ставить ее. Але! Деревьев нашим внукам может и не хватить!
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22 декабря 2016, 11:09 Горожанин
Странное какое то сравнение на фото. Так то и облезлую если нарядить и фонариками обвесить и в ночи сфоткать , то тоже нормально будет!
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22 декабря 2016, 14:02 Вася
ну то что рубят на новый год это мелочи
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