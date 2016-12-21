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Главная Новости Суд продлил арест Никиты Белых

Суд продлил арест Никиты Белых

21 декабря 2016, 17:39 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
kremlin.ru
Адвокаты экс-губернатора просили изменить для своего подзащитного меру пресечения

Басманный суд в Москве продлил экс-губернатору арест еще на несколько месяцев. Об этом сообщает life.ru.

Расследование уголовного дела продолжится, а Никита Белых будет все это время находиться в СИЗО. Арест продлен до 24 марта 2017 года.  

Адвокаты бывшего главы Кировской области просили изменить для своего подзащитного меру пресечения на домашний арест. Но, по информации СМИ, следователи опасаются, что если Никита Белых будет помещен под домашний арест, то он может скрыться или каким-то другим образом помешать расследованию.

Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подробности в нашем материале.

 

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Комментарии 7

21 декабря 2016, 21:45 Офицер
Сколько отсидит в СИЗО все в срок засчитается. Так что сиди наш друг-Вождь пока в относительном комфорте, все же лучше чем в ИТК или поселении в Сибири.
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22 декабря 2016, 00:19 Горожанин
Думаешь он уже не никита, акак в том фильме про киллершу "никита"?)
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22 декабря 2016, 01:26 Горожанин
Поздравляю тебя с новым хитом!!! Тот, про подругу всем изрядно надоел)) Но долго не тяни, пока сочиняй новый хит)))))))))))))
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22 декабря 2016, 08:45 Горожанин
Можно поменьше об этом, все одно и то же в новостях,зачем нам надо знать что там с ним в сизо?
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22 декабря 2016, 08:59 Горожанин
Сколько можно о нем писать? Ну, не наш он, НЕ НАШ!!!
Ответить
22 декабря 2016, 09:47 Горожанин
Горожанин
Сколько можно о нем писать? Ну, не наш он, НЕ НАШ!!!
Санта Барбара ))))
Ответить
22 декабря 2016, 16:54 Горожанин
Горожанин
Поздравляю тебя с новым хитом!!! Тот, про подругу всем изрядно надоел)) Но долго не тяни, пока сочиняй новый хит)))))))))))))
Модеры, вы спецом так делаете: оставляете только ответ на предыдущий коммент, а оригинал удаляете? Чтобы тупо смотрелось? Ведь просил не делать этого
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