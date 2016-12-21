Суд продлил арест Никиты Белых

Басманный суд в Москве продлил экс-губернатору арест еще на несколько месяцев. Об этом сообщает life.ru.

Расследование уголовного дела продолжится, а Никита Белых будет все это время находиться в СИЗО. Арест продлен до 24 марта 2017 года.

Адвокаты бывшего главы Кировской области просили изменить для своего подзащитного меру пресечения на домашний арест. Но, по информации СМИ, следователи опасаются, что если Никита Белых будет помещен под домашний арест, то он может скрыться или каким-то другим образом помешать расследованию.

Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подробности в нашем материале.