Суд продлил арест Никиты Белых

Суд продлил арест Никиты Белых21 декабря 2016, 17:39 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
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Адвокаты экс-губернатора просили изменить для своего подзащитного меру пресечения
Басманный суд в Москве продлил экс-губернатору арест еще на несколько месяцев. Об этом сообщает life.ru.
Расследование уголовного дела продолжится, а Никита Белых будет все это время находиться в СИЗО. Арест продлен до 24 марта 2017 года.
Адвокаты бывшего главы Кировской области просили изменить для своего подзащитного меру пресечения на домашний арест. Но, по информации СМИ, следователи опасаются, что если Никита Белых будет помещен под домашний арест, то он может скрыться или каким-то другим образом помешать расследованию.
Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подробности в нашем материале.
- 29 июня арестованный губернатор Кировской области объявил голодовку. Связано такое решение с тем, что к нему в СИЗО не пускают его бывшую супругу и брата.
- 6 июля Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест губернатора. Никита Белых пробудет в СИЗО до 25 августа.
- Адвокаты Никиты Белых отмечают, что из-за голодовки у губернатора ухудшилось состояние здоровья. 20 июля стало известно, что губернатор Кировской области прекратил голодовку.
- 8 июля на сайте Кремля был опубликован приказ об отстранении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области.
- Позднее Басманный суд Москвы продлил до 24 декабря арест бывшего губернатора Кировской области.
- 12 октября Мосгорсуд снял арест с имущества Никиты Белых и его экс-супруги.
- 10 ноября суд повторно арестовал имущество экс-губернатора Кировской области.
- Невеста Никиты Белых - Екатерина Рейферт дала первое интервью СМИ.
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