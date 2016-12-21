За несколько дней количество закрытых на карантин классов в Кирове увеличилось вдвое

В Кирове продолжают закрываться на карантин классы в школах. Об этом рассказали специалисты областного Роспотребнадзора.

В Кирове за неделю зарегистрировано 4 300 случаев заболевания ОРВИ, этот показатель выше уровня прошлой недели на 11 процентов.

Эпидемический порог превышен по совокупному населению на 19,8 процента, в том числе среди детей с 7 до 14 лет и с 3 до 6 лет.

Сейчас в Кирове 23 класса в восьми школах, а также три группы в двух детских садах закрыты на карантин. Полностью занятия в школах пока не отменяли.

Что нужно делать, чтобы не заболеть: