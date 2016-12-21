За несколько дней количество закрытых на карантин классов в Кирове увеличилось вдвое

Уже 23 класса в кировских школах закрыли из-за гриппа и ОРВИ
За несколько дней количество закрытых на карантин классов в Кирове увеличилось вдвое21 декабря 2016, 18:46 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В Кирове продолжают закрываться на карантин классы в школах. Об этом рассказали специалисты областного Роспотребнадзора.
В Кирове за неделю зарегистрировано 4 300 случаев заболевания ОРВИ, этот показатель выше уровня прошлой недели на 11 процентов.
Эпидемический порог превышен по совокупному населению на 19,8 процента, в том числе среди детей с 7 до 14 лет и с 3 до 6 лет.
Сейчас в Кирове 23 класса в восьми школах, а также три группы в двух детских садах закрыты на карантин. Полностью занятия в школах пока не отменяли.
Что нужно делать, чтобы не заболеть:
- пользоваться защитными медицинским масками при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте;
- принимать витамины;
- чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения;
- меньше появляться в местах массового скопления людей.
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