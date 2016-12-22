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В Кирове в домах на сутки отключат холодную воду

22 декабря 2016, 10:44 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod43.ru
Воду отключат 22 декабря с 23 часов

В Кирове в 46 домах на сутки отключат холодную воду. Об этом рассказали в горадминистрации. 

Отключение воды связано с заменой запорной арматуры в водопроводном колодце по адресу переулок Базовый, 11А. Холодной воды не будет 22 декабря с 23 часов в следующих домах: 

  • улица Потребкооперации, 19, 21, 38;
  • улица Щорса, 66, 66Б,66/8,68Г,68/1,68А,68/1,70,70А,70Б,70Б/1,70Г,74,111;
  • переулок Базовый, 7, 9, 11,11А, 11Г,11Д,14,14А,16;
  • улица Коммунальная, 10,13/1;
  • улица Базовая, 13;
  • Советский тракт, 10, 12;
  • улица Производственная, 45, 45/1,50;
  • улица Техническая, 13А;
  • улица Тихая, 1,5,15,25;
  • улица Тенистая, 2,3;
  • улица Булдакова, 8;
  • улица Нижегородская, 10,16;
  • улица Складская, 11;
  • проезд Колесникова, 8.

Воду ориентировочно отключат на сутки. Кировчанам советуют сделать необходимый запас воды. 

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