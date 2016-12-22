В Кирове в домах на сутки отключат холодную воду

В Кирове в 46 домах на сутки отключат холодную воду. Об этом рассказали в горадминистрации.

Отключение воды связано с заменой запорной арматуры в водопроводном колодце по адресу переулок Базовый, 11А. Холодной воды не будет 22 декабря с 23 часов в следующих домах:

улица Потребкооперации, 19, 21, 38;

улица Щорса, 66, 66Б,66/8,68Г,68/1,68А,68/1,70,70А,70Б,70Б/1,70Г,74,111;

переулок Базовый, 7, 9, 11,11А, 11Г,11Д,14,14А,16;

улица Коммунальная, 10,13/1;

улица Базовая, 13;

Советский тракт, 10, 12;

улица Производственная, 45, 45/1,50;

улица Техническая, 13А;

улица Тихая, 1,5,15,25;

улица Тенистая, 2,3;

улица Булдакова, 8;

улица Нижегородская, 10,16;

улица Складская, 11;

проезд Колесникова, 8.

Воду ориентировочно отключат на сутки. Кировчанам советуют сделать необходимый запас воды.