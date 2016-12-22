В Кирове в домах на сутки отключат холодную воду

Воду отключат 22 декабря с 23 часов
В Кирове в домах на сутки отключат холодную воду22 декабря 2016, 10:44 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В Кирове в 46 домах на сутки отключат холодную воду. Об этом рассказали в горадминистрации.
Отключение воды связано с заменой запорной арматуры в водопроводном колодце по адресу переулок Базовый, 11А. Холодной воды не будет 22 декабря с 23 часов в следующих домах:
- улица Потребкооперации, 19, 21, 38;
- улица Щорса, 66, 66Б,66/8,68Г,68/1,68А,68/1,70,70А,70Б,70Б/1,70Г,74,111;
- переулок Базовый, 7, 9, 11,11А, 11Г,11Д,14,14А,16;
- улица Коммунальная, 10,13/1;
- улица Базовая, 13;
- Советский тракт, 10, 12;
- улица Производственная, 45, 45/1,50;
- улица Техническая, 13А;
- улица Тихая, 1,5,15,25;
- улица Тенистая, 2,3;
- улица Булдакова, 8;
- улица Нижегородская, 10,16;
- улица Складская, 11;
- проезд Колесникова, 8.
Воду ориентировочно отключат на сутки. Кировчанам советуют сделать необходимый запас воды.
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