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Подъезд на Красина утопает в пакетах с мусором

22 декабря 2016, 15:56 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Максим Ефимов
Такая ситуация сложилась из-за замерзшей фуфайки

В начале недели жильцы дома  на Красина, 10 медленно, но верно начали заваливать свой подъезд мусорными пакетами. Фото в редакцию прислал читатель Максим Ефимов.

Горы мусора копились в подъезде 4 дня. Сегодня ситуацию исправили представители управляющей компании, однако она может в ближайшее время повториться вновь.

У нас недавно поставили контейнеры у дома,  а мусоропровод в подъезде не заварили. Пакеты с отходами как скидывали, так и скидывают.Мусоропровод забился до 6 этажа. Площадка между 5 и 6 этажом превратилась в свалку, - рассказал кирочанин Максим Ефимов.

В четверг, 22 декабря, ситуацию исправили. Сегодня в подъезде кировчан прибрались. Выяснилось, что свалка мусора образовалась из-за того, что кто-то из жильцов скинул в мусоропровод мокрую фуфайку. Она застыла, поэтому не дает проходить мусору.

Дворник в доме пытался прочистить мусоропровод, но все его усилия оказались напрасными. Мы вешали на каждом этаже объявления о том, что мусор скидывать в трубу не надо, но жильцы игнорируют эти сообщения. Перед домом действительно стоят современные контейнеры, однако мусоропровод мы сможем заварить только после общего собрания жильцов, - пояснили в управляющей компании, которая обслуживает дом.

Напомним, летом жители новостройки на Московской устроили свалку прямо на балконе 14 этажа. При этом куча мусора с каждым днем увеличивается. Тогда в управляющей компании отметили, что проблема с недобросовестными жильцами, которые постоянно "гадят" на общих площадках, набирает обороты. Специалисты просто не успевали наводить порядок в домах.

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Комментарии 1

22 декабря 2016, 17:15 феликс
ну и пускай сами в этом живут, раз нравиться
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