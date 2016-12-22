Ночью жители Кировской области наблюдали полярное сияние

В среду, 21 декабря 2016 года, жители Кировской области вновь видели полярное сияние. Фотографии природного явления появились в группе «Любительская метеорология».

Кировчанин Сергей Коковин сделал фото полярного сияния в селе Яхреньга Подосиновского района Кировской области.

В среду вечером полярное сияние в Кировской области наблюдалось в селе Яхреньга. На снимках отлично видно влияние светового загрязнения атмосферы от источников искусственного освещения на наблюдения. Интересно, что вчера наблюдался фрагмент дуги сияния, который продолжительное время «висел» почти в зените небосвода, - сообщается в группе.

Кстати, в группе «Любительская метеорология» буквально за час до того, как фотограф сделал фото, сообщалось о том, что надо областью разыгралось полярное сияние и началась магнитная буря.



