Кировчанка стала очевидцем убийства посла РФ в Турции

Убийство посла РФ в Турции произошло на глазах кировчанки Ирины Касимовой. Об этом сообщили знакомые женщины в Кирове.

На фото Ирина Касимова во время разговора с журналистом сразу после трагедии в Турции.

Трагедия, которая произошла в Турции с российским послом, потрясла весь мир. 19 декабря в Анкаре было совершено убийство посла России в Турции Андрея Карлова. На открытии выставки "Россия глазами турок" в Галерее современного искусства вооруженный мужчина выстрелил в спину российскому дипломату.

Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова, находившаяся в двух метрах от убийцы, родом из Кирова (Кировской области). Она не комментирует трагедию и не рассказывает о ней друзьям. На прошедшей 20 декабря церемонии прощания с послом ее не было, - рассказали знакомые пресс-атташе в Кирове.

Скриншот видеозаписи. Ирина стоит слева.

Я услышала целую череду выстрелов, после этого — смутно. Предательски был открыт огонь в спину чрезвычайного полномочного посла, - коротко ответила Ирина журналистам портала vesti.ru

В российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия политикой России в Сирии. Напавший был убит турецким спецназом.