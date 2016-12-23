В Кирове "доброжелатели" требуют деньги, чтобы спасти жителей от пироманов

Письма с угрозами и предложением заплатить «дань» пришли жителям Крутихи в Нововятском районе, сообщается в группе «Нововятк.РФ».



Письмо начинается с предупреждения. Анонимный «доброжелатель» сообщает, что в городе орудуют пироманы-поджигатели:

Они действуют в темное время суток. Поджигают бани, гаражи, хозпостройки, жилые дома с помощью бутылок с горючей смесью. И ваш дом находится в сфере их интересов.

Далее «доброжелатель» сообщает, что имеет влияние на группировку поджигателей и может отговорить поджигать ваш дом. Для того, чтобы сохранить свое имущество, кировчанам предлагается перевести 3 тысячи рублей на указанный анонимом счет. В случае, если деньги не придут, автор письма предупреждает о том, что в течение трех месяцев имущество будет под угрозой.

Более того, «доброжелатель» подстраховался, написав, что в полицию обращаться не стоит, чтобы также избежать негативных последствий.

Однако жители Нововятского района обратились в органы и написали заявление на мошенников. В УМВД рассказали, что уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции рекомендовали не реагировать на подобные угрозы и не перечислять деньги на указанный счет.

