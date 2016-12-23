Кировчане ночью увидят последний в этом году звездопад

Кировчане последний раз в этом году увидят звездопад. Об этом сообщается в паблике "Любительская астрономия в Кирове".

23 декабря состоится максимум метеорного потока Урсиды. Всего же этот поток активен в течение нескольких дней, с 17 по 26 декабря. В этом году активность Урсид - всего 10 метеоров в час, но для тех, кто увлекается астрономией и просто любит наблюдать за ночным звездным небом, это событие станет незабываемым.

Для справки: Урсиды — самый необычный метеорный поток. Падающие звезды сияют прямо возле Полярной звезды. Урсиды отличаются своей медлительностью, их скорость в два раза меньше, чем, например, у летних Персеид — около 33 километров в секунду.