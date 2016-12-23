Больше 300 кировчан отравились некачественным алкоголем

Некачественным алкоголем в Кировской области отравились 349 человек. Об этом сообщили в УМВД Кировской области.

Оперативная работа сотрудников полиции позволила сократить количество отравлений от суррогатов. Так, за 9 месяцев показатель снизился на 38,9 процентов. С 520 в 2015 году до 349 случаев в неполном 2016.

Как сообщили в УМВД по Кировской области, в этом году полицейскими выявлено 31 преступление, связанное с реализацией опасной для жизни и здоровья продукции. большая часть - 29 – касается продажи различных спиртосодержащих жидкостей.

В целом число пресеченных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции увеличилось на треть (26,8 процента). К ответственности было привлечено 1060 нарушителей (2015 – 836), - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Специалисты Роспотребнадзора назвали дешевые суррогаты, которые покупают граждане. Как правило это парфюмерно-косметические средства, содержащие 75-95 процентов этилового спирта.