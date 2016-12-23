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Главная Новости Больше 300 кировчан отравились некачественным алкоголем

Больше 300 кировчан отравились некачественным алкоголем

23 декабря 2016, 14:32 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Специалисты рассказали, какие средства используют как дешевые суррогаты

Некачественным алкоголем в Кировской области отравились 349 человек. Об этом сообщили в УМВД Кировской области.

Оперативная работа сотрудников полиции позволила  сократить количество отравлений от суррогатов. Так, за 9 месяцев показатель снизился на 38,9 процентов. С 520 в 2015 году до 349 случаев в неполном 2016.

Как сообщили в УМВД по Кировской области, в этом году полицейскими выявлено 31 преступление, связанное с реализацией опасной для жизни и здоровья продукции. большая часть - 29 – касается продажи различных спиртосодержащих жидкостей.

В целом число пресеченных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции увеличилось на треть (26,8 процента). К ответственности было привлечено 1060 нарушителей (2015 – 836), - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Специалисты Роспотребнадзора назвали  дешевые суррогаты, которые покупают граждане.  Как правило это парфюмерно-косметические средства, содержащие 75-95 процентов этилового спирта.

Это такие, как средство для гигиены полости рта "Настойка коры дуба",  косметическое средство для ухода за волосами "Тоник с экстрактом красного перца", лосьон «Медовый» . Небольшая цена и высокая объемная доля спирта в этих средствах привлекают часть населения, подверженного злоупотреблению спиртными напитками, - пояснили в Роспотребнадзоре.

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Комментарии 3

23 декабря 2016, 14:47 Горожанин
Много раз пил ''Медовый'' и ничего, он получше левой водки. А вот кто пил дорогое ''левое'' пойло, те сразу на тот свет отправдяются
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23 декабря 2016, 14:51 Светлана
Пить надо меньше всякую ерунду и вести здоровый образ жизни!!!
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23 декабря 2016, 15:20 Кто-то
Светлана
Пить надо меньше всякую ерунду и вести здоровый образ жизни!!!
А лучше вообще не пить! Ну это так для понимающих...
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