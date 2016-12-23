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Главная Новости После последнего суда над Белых его невеста Екатерина Рейферт попала в больницу

После последнего суда над Белых его невеста Екатерина Рейферт попала в больницу

23 декабря 2016, 13:31 Мария Сенилова Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи youtube.com
Адвокат Никиты Белых и его невеста дают пресс-конференцию

23 декабря 2016 года в центре "Национальной службы новостей" дают пресс-конференцию адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов и невеста экс-губернатора Екатерина Рейферт.

Встреча началась со слов Екатерины. Она рассказала, что после решения суда 21 декабря она попала в больницу. 

- Сегодня достаточно непросто говорить лично мне в связи с тем, что после заседания 21 числа я попала в больницу и, думаю, после конференции вернусь обратно. Поэтому некоторые вопросы могут быть для меня сложными. Я бы хотела предоставить для вас самую полную и достоверную информацию, чтобы в ближайшее время к теме личных отношений не возвращаться. Я бы хотела также отметить что, поскольку в июне этого года произошла утечка информации, каким-то образом были раскрыты мои личные данные. Это было инициировано не мной. Но раз уж так получилось, выбирая между молчанием и коммуникацией с вами, я выбираю второе. Прошу учесть, что даже личные откровения мои носят вполне целевой характер. Мне очень хочется опровергнуть ложную информацию. На текущий момент это единственный способ донести истинное положение вещей, предотвратить дальнейшие слухи и таким образом в том числе предотвратить дальнейшие слухи.

Адвокат экс-губернатора отметил, что во время пресс-конференции он готов ответить на вопросы о сегодняшнем положении Никиты Белых и будущей свадьбе.

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Комментарии 3

23 декабря 2016, 13:49 Горожанин
Какие-то хилые все.
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23 декабря 2016, 14:06 Кировчанин
Да да мы вот рожки с хлебом едим, и нас хрен победишь!!!
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23 декабря 2016, 14:07 Горожанин
ага и мороженое в морозы!
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20 декабря 2016, 09:37 Метроград – то, к чему нужно стремиться!
20 декабря 2016, 08:10 Хламидиоз: большинство людей даже не представляют масштабов опасности!
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