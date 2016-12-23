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Главная Новости Мама малыша, которого заразили менингитом: «Врачи говорили, что мой ребенок не жилец»

Мама малыша, которого заразили менингитом: «Врачи говорили, что мой ребенок не жилец»

23 декабря 2016, 15:36 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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Кириллу Некрасову нужна срочная операция

Кириллу Некрасову всего 10 месяцев, но он пережил столько, что смог бы пережить не каждый взрослый. Из роддома малыша выписали со страшным диагнозом — менингит. Осложнения от страшной болезни: спастический тетрапарез, эпилепсия, поражение зрительных путей глаз, глухота. 

Роды. Кирюша родился 3 февраля 2016 года. Роды были тяжелыми. Длились более суток. Наталья вспоминает тот самый счастивый, но в то же время, самый трудный день в своей жизни, со слезами на глазах. Борьба за жизнь малыша началась со дня родов.

Уже при схватках его сердечко перестало биться. Схватки длились сутки. Врачи что-то кололи, капали. Наконец, роды. Он даже пытался сам закричать, но не смог. Кирюшу сразу унесли в отделение реанимации, - рассказывает Наталья. 

Сначала серьезных диагнозов не ставили. Врачи говорили, что ребенку необходимо раздышаться. Через неделю младенца отдали маме. Три дня они лежали в одной палате.

Счастью не было предела. Наконец я смогла увидеть, почувствовать, обнять своего ребенка, - делится мама Кирилла.

Дома. На 14 день после родов Наталью и Кирилла выписали. Дома ждал новоиспеченный папа. Снова радость, эмоции и чувство спокойствия. Казалось, что все уже позади.

Но спустя 12 часов у Кирюши поднялась высокая температура. Врач выписала жаропонижающее и ромашку. Температура не падала. Вечером Наталью с сыном отправили в детскую областную больницу. Анализы, обследования и страшный диагноз: менингит. Состояние ребенка стало ухудшаться. Наталья уверена, что сына заразили менингитом в перинатальном центре. 

Началась гидроцефалия, эпилептический приступ. Дальше — реанимация, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Улучшений не было. Провели операцию. Из головы достали почти все. Гидроцефалия нарастала.

В те дни я хотела одного: чтобы мой малыш жил, о возвращении домой я уже не думала. Не раз мне говорили врачи, что мой ребенок - не жилец, что в лучшем случае это вегетативное состояние, - плача рассказывает Наталья Некрасова. - Я с ужасом вспоминаю бесконечные операции, обследования, капельницы. Когда ждешь часа посещения, бежишь к сыну. А он лежит, глазами хлопает, будто говорит глазами: «Мама, мне больно». 

Только благодаря поддержке мужа, сестры, Наталья смогла выстоять и не опускала руки. 

Осложнения. Проблему с гидроцефалией решили медики в в Казани. Началась борьба с осложнениями. Летом сурдолог ставит тугоухость, невролог — отставание в развитии, окулист выявил проблемы со зрением. Кириллу дали инвалидность. Малыш не видит и не слышит своих родителей. 

Несмотря на все это, я думаю только об одном: я вытащу сына, он обязательно поправится. Я верю, что когда-нибудь Кирюша услышит мой и папин голос, увидит окружающий мир, - поделилась Наталья.

Кириллу нужны дорогостоящие обследования за пределами нашего города. По словам Натальи,   кировские медики лишь разводят руками. Необходимы курсы массажа, бассейна, реабилитация.
Сейчас Кирюшу ждут в Петербургской клинике, где ему готовы провести операцию. На лечение выставлен счет 276 тысяч рублей. 

Группа помощи Кириллу в соцсетх здесь. 

Вы можете помочь семье. Для этого нужно: перечислить на расчетный счет Детского Фонда любую сумму с указанием «Для Кирилла Некрасова», внести пожертвование в кассу Фонда по адресу: г. Киров, ул. Труда, 57, отправить SMS-пожертвование на номер 4647 (Дело + сумма пожертвования), внести пожертвование на телефон 8-909-139-07-70. Адрес фонда: Киров, ул. Труда, 57, телефоны для справок: 65-38-50, 65-14-66
Р / счет № 40703810400320139680 в ПАО «Норвик Банк» город Киров 


 

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