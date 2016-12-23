Кировский журналист, известный вопросом про квас, пригласил Путина в Киров

Кировский журналист, известный вопросом про квас, пригласил Путина в Киров23 декабря 2016, 15:51 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи "Россия 1"
Владимир Маматов пообщался с президентом на пресс-конференции
На большой пресс-конференции Президенту РФ задал свой вопрос и кировский журналист Владимир Маматов. Владимир Путин сразу узнал корреспондента, который рассмешил его своим вопросом про квас два года назад.
Президент, увидев табличку с надписью "Вопрос про квас", попросил дать журналисту слово.
Владимир Маматов, Киров: За квас отдельное спасибо, он уже экспортируется в Китай и Соединенные Штаты. Наш губернатор хочет делать площадку, на которой будут выставляться кировские бренды. У нас их много, нам есть чем гордиться. Мы хотим возродить ВДНХ, сделать Кировскую область пилотной площадкой. Можем ли мы это сделать в масштабах России?
Путин: ВДНХ возрождается, слава Богу. Если вы говорите о продвижении своего товара, можно обсудить это. Нас услышит Сергей Собянин, он может обсудить вопрос. Можете ссылаться на меня - я вас поддерживаю.
Маматов: У нас когда будете в гостях?
Путин: Спасибо, я постараюсь.