Кировский журналист, известный вопросом про квас, пригласил Путина в Киров

На большой пресс-конференции Президенту РФ задал свой вопрос и кировский журналист Владимир Маматов. Владимир Путин сразу узнал корреспондента, который рассмешил его своим вопросом про квас два года назад.

Президент, увидев табличку с надписью "Вопрос про квас", попросил дать журналисту слово.

Владимир Маматов, Киров: За квас отдельное спасибо, он уже экспортируется в Китай и Соединенные Штаты. Наш губернатор хочет делать площадку, на которой будут выставляться кировские бренды. У нас их много, нам есть чем гордиться. Мы хотим возродить ВДНХ, сделать Кировскую область пилотной площадкой. Можем ли мы это сделать в масштабах России?

Путин: ВДНХ возрождается, слава Богу. Если вы говорите о продвижении своего товара, можно обсудить это. Нас услышит Сергей Собянин, он может обсудить вопрос. Можете ссылаться на меня - я вас поддерживаю.

Маматов: У нас когда будете в гостях?

Путин: Спасибо, я постараюсь.