Герой, который спас ребенка на пруду у цирка: «Мама мальчика ни в чем не виновата»23 декабря 2016, 20:01 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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Михаил Сергеев не считает, что совершил подвиг
После нашей публикации о том, что в администрации города ищут мужчину, который спас ребенка из пруда у цирка, нам сообщили его координаты. Героем оказался 30-летний Михаил Сергеев.
Михаил — скромный мужчина, который служит в охране на одном из кировских заводов, в свободное время занимается спортом.
В тот день он вместе с подругой гулял в парке имени Кирова.
Когда я увидел ребенка на "ватрушке" в воде, сразу бросился на помощь, - рассказал Михаил. - Пока я раздевался, увидел, что к мальчику по льду побежал мужчина, но лед начал трещать под ним, и он вернулся к берегу.
Как рассказал молодой человек, его девушка даже не успела понять, куда он побежал. Михаил вспоминает, что мама мальчика в тот момент сильно растерялась.
Но ее можно понять. Там каждый день катаются десятки ребят. Такое могло случиться с кем угодно. Мама мальчика ни в чем не виновата. Зря на нее так в Интернете накинулись, - высказал свое мнение Михаил.
После происшествия Елена, мама мальчика, отвезла Михаила с девушкой домой. За это молодой человек ей очень благодарен. Стоит отметить, что «купание» в ледяной воде никак не отразилось на здоровье мужчины.
Напомним, ЧП произошло на пруду у цирка в конце ноября. Катаясь с горки у водоема, 6-летний мальчик угодил прямо в воду. Нырнув в ледяную воду, 30-летний Михаил спас ребенка.