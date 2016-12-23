Герой, который спас ребенка на пруду у цирка: «Мама мальчика ни в чем не виновата»

После нашей публикации о том, что в администрации города ищут мужчину, который спас ребенка из пруда у цирка, нам сообщили его координаты. Героем оказался 30-летний Михаил Сергеев.

Михаил — скромный мужчина, который служит в охране на одном из кировских заводов, в свободное время занимается спортом.

В тот день он вместе с подругой гулял в парке имени Кирова.

Когда я увидел ребенка на "ватрушке" в воде, сразу бросился на помощь, - рассказал Михаил. - Пока я раздевался, увидел, что к мальчику по льду побежал мужчина, но лед начал трещать под ним, и он вернулся к берегу.

Как рассказал молодой человек, его девушка даже не успела понять, куда он побежал. Михаил вспоминает, что мама мальчика в тот момент сильно растерялась.

Но ее можно понять. Там каждый день катаются десятки ребят. Такое могло случиться с кем угодно. Мама мальчика ни в чем не виновата. Зря на нее так в Интернете накинулись, - высказал свое мнение Михаил.

После происшествия Елена, мама мальчика, отвезла Михаила с девушкой домой. За это молодой человек ей очень благодарен. Стоит отметить, что «купание» в ледяной воде никак не отразилось на здоровье мужчины.

Напомним, ЧП произошло на пруду у цирка в конце ноября. Катаясь с горки у водоема, 6-летний мальчик угодил прямо в воду. Нырнув в ледяную воду, 30-летний Михаил спас ребенка.



