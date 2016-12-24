Страшила, Гудвин, Элли и Дед Мороз зажгли елку на Театральной площади

В пятницу, 23 декабря 2016 года, в Кирове официально открыли новогоднюю елку на главной площади города. Мероприятие началось в 16 часов. К этому времени на Театралке собрались уже сотни кировчан.

В этом году помимо Деда Мороза и Снегурочки были и новые герои. Это Гудвин, Страшила и Элли с Тотошкой, Гингема и Урфин Джус.

Эти персонажи не зря появились перед юными кировчанами.

Именно в стиле сказки "Волшебник Изумрудного города" в этом году оформили Театральную площадь.

В разгар праздника появился Дед Мороз с Васнецовской Снегурочкой.

Они приехали на площадь в праздничной повозке.

В завершение праздника на Театральной площади традиционно под «Раз, два, три, елочка гори!» зажгли огни на главной городской елке и завели новогодний хоровод.