Самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту упал в Черное море

Самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 91 человек, упал в Черное море. Об этом сообщает tass.ru.

Известно, что самолет летел из Сочи в Сирию. Самолет пропал с радаров спустя 20 минут после взлета рано утром.

На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (Первого канала и телеканала "Звезда"), — говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Позднее появилась информация о том, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.



По информации life.ru, представители российских спецслужб исключили версию теракта на борту исчезнувшего самолета. По мнению экспертов, речь может идти об ошибке пилотирования, а также технической неисправности воздушного судна.