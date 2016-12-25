Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурсы Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города
Активный зимний отдых Новый год 2017 Онлайн торговый центр 45000 объявлений Сэкономьте на ремонте Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт Фонд капитального ремонта LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту упал в Черное море

Самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту упал в Черное море

25 декабря 2016, 09:20 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
wikipedia.org
Самолет пропал с радаров через несколько минут после взлета

Самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 91 человек, упал в Черное море. Об этом сообщает tass.ru

Известно, что самолет летел из Сочи в Сирию. Самолет пропал с радаров спустя 20 минут после взлета рано утром. 

На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (Первого канала и телеканала "Звезда"), — говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Позднее появилась информация о том, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По информации life.ru, представители российских спецслужб исключили версию теракта на борту исчезнувшего самолета. По мнению экспертов, речь может идти об ошибке пилотирования, а также технической неисправности воздушного судна. 

 

 

Читайте также: 

Топ кино на выходные: "Пассажиры" и "Дед Мороз. Битва магов"

Пьяный кировчанин сбил полицейского и провез его несколько метров на капоте 

Новость дня

Видеотрансляция большой пресс-конференции Владимира Путина Посмотреть все

Редакция рекомендует

23 декабря 2016, 15:36
Мама малыша, которого заразили менингитом: «Врачи говорили, что мой ребенок не жилец» Читать
22 декабря 2016, 20:01
Администрация собирается наградить героя, который вытащил ребенка из пруда у цирка Читать
20 декабря 2016, 15:56
Кто официально может не работать в мороз? Читать
Посмотреть все

Полезно знать

21 декабря 2016, 10:28 Елена Летучая проверяет, как можно в России заработать деньги
20 декабря 2016, 10:25 3 причины покупать зоотовары через Интернет
20 декабря 2016, 09:37 Метроград – то, к чему нужно стремиться!
20 декабря 2016, 08:10 Хламидиоз: большинство людей даже не представляют масштабов опасности!
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа
22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"

Новости России и мира

25 декабря 2016, 10:20
В шести километрах от берега найдено тело погибшего при крушении Ту-154
25 декабря 2016, 09:20
Самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту упал в Черное море
23 декабря 2016, 12:04
Текстовая онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина
23 декабря 2016, 11:14
Видеотрансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
23 декабря 2016, 10:09
В Кирове валокордин и "Боярышник" будут продавать по рецептам
Посмотреть все

Афиша

24 декабря 2016, 14:00
Топ кино на выходные: "Пассажиры" и "Дед Мороз. Битва магов"
24 декабря 2016, 12:13
Нескучный weekend: новогоднее auto party и праздник для малышей
23 декабря 2016, 15:13
В Кирове прошла премьера новогодней комедии "Елки-5"
Посмотреть все

Полезно знать

20 декабря 2016, 10:25 3 причины покупать зоотовары через Интернет
20 декабря 2016, 09:37 Метроград – то, к чему нужно стремиться!
20 декабря 2016, 08:10 Хламидиоз: большинство людей даже не представляют масштабов опасности!
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа
22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"
21 декабря 2016, 10:28 Елена Летучая проверяет, как можно в России заработать деньги

#ЛицаГорода

19 23
Как это было: финал "Мисс старшеклассница 2016"
10 47
10 фото кировчан в 30-градусный мороз
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
10 0
Чем занимаются кировские студенты-медики помимо учебы: 10 фото
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
23 187
10 фото кировчан и их питомцев
9 26
Зимний отдых кировчан: подборка из Instagram
Смотреть все Всего альбомов: 21
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Наша Газета Новороссийск Pro Город Пермь Pro Город Казань Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Набережные Челны Pro Город Самара
Pro Город Йошкар-Ола Pro Город Пенза Pro Город Нижний Новгород Pro Город Чебоксары Pro Город Сыктывкар Pro Город Владимир Наша Газета Крым Наша Газета Тюмень Наша Газета Екатеринбург
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru