Список и фото погибших при крушении самолета Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало список людей, находившихся на борту разбившегося в районе Сочи самолета Ту-154. По уточненной информации, всего на борту самолета находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. КВС майор Волков Р.

2. полковник Ровенский А.

3. штурман подполковник Петухов А.

4. штурман капитан Мамонов А.

5. бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.

6. бортинженер майор Трегубов А.

7. бортмеханик старший сержант Сушков В.

8. бортпереводчик старший лейтенант Суханов А.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. генерал-лейтенант Халилов Валерий;

2. полковник Хасанов А.;

3. полковник Ваганов А.;

4. полковник Иванов А.;

5. подполковник Колосовский А.;

6. майор Долинский А.;

7. полковник Негруб А.;

8. капитан Абросимов С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков Антон;

2. Бадрутдинова Оксана.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Елизавета.

Средства массовой информации:

1.Рунков Дмитрий;

2.Денисов Вадим;

3.Сойдов Александр;

4.Лужецкий М.

5.Обухов П.

6.Пестов О.

7.Ржевский В.

8.Суранов А.

9.Толстов Е.

ФБГУ «Ансамбль имени Александрова»:

1. Сонников А.

2. Гужова Л.

3. Ивашко А.

4. Бродский В.

5. Булочников Е.

6. Голиков В.

7. Осипов Г.

8. Санин В.

9. Майоров К.

10. Буряченко Б.

11. Бобовников Д.

12. Баздырев А.

13. Белоножко Д.

14. Бесчасинов Д.

15. Васин М.

16. Георгиян А.

17.Давиденко К.

18.Денискин С.

19.Журавлев П.

20.Закиров P.

21.Иванов М.

22.Иванов А.

23.Котляр С

24.Кочемасов А.

25.Кривцов А.

26.Литвяков Д.

27.Мокриков А.

28.Моргунов А.

29.Насибулин Ж.

30.Новокшанов Ю.

31.Поляков В.

32.Савельев А.

33.Соколовский А.

34.Тарасенко А.

35.Трофимов А.

36.Узловский А.

37.Халимон B.

38.Штуко А.

39.Крючков И.

40.Ермолин В.

41.Быков C.

42.Колобродов К.

43.Корзанов О.

44.Ларионов И.

45.Ляшенко К.

46.Михалин В.

47.ст.с-т Попов В.

48.Разумов А.

49.Серов А.

50.Шахов И.

51.Арчукова А.

52.Гильманова P.

53.Игнатьева Н.

54.Клокотова М.

55.Корзанова Е.

56.Пырьева Л.

57.Сатарова В.

58.Трофимова Д.

59.Хорошова Л.

60.Цвиринько А.

61.Шагун О.

62.Гурар Л.

63.Сулейманов Б.

64. Столяр И.

В то же время life.ru опубликовал фотографии некоторых пассажиров, которые находились на борту разбившегося самолета. Как сообщает СМИ, по предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Все фото взяты из соцсетей:

Буряченко Борис:

Бабовников Дмитрий:

Белоножко Дмитрий:

Бесчастнов Дмитрий:

Давиденко Кирилл:

Иванов Максим:

Тарасенко Артем:

Штуко Александр:

Быков Сергей:

Колобродов Кирилл:

Корзанов Олег:

Гильманова Ралина:

Иван Крючков:

Алексей Трофимов:

Александр Серов:

Мокриков Алексей:

Халимон Владимир:

Лилия Пырьева

Дарья Трофимова:

Мария Клокотова: